Slack dévoile Slack Connect DM pour envoyer des messages à n’importe qui

Slack commence à déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet à toute personne utilisant le service de s’envoyer des DM. Annoncé en octobre, Slack Connect DM permettra aux utilisateurs de Slack d’envoyer des messages privés aux employés en dehors de leur entreprise. Cette fonctionnalité est destinée aux entreprises qui travaillent avec des partenaires ou des clients, mais vous pouvez également l’utiliser pour envoyer des messages à vos amis dans d’autres entreprises.

Cette nouvelle fonctionnalité de DM s’appuie sur le travail de Slack avec Connect, qui a commencé à apparaître l’année dernière. Slack Connect est conçu pour remplacer vos échanges par e-mails avec vos partenaires externes, car le service permet aux utilisateurs de travailler avec des organisations externes directement à partir de son logiciel de collaboration en ligne. En fait, jusqu’à 20 organisations peuvent travailler ensemble en toute sécurité dans le même espace en utilisant le service et chaque partie est en mesure de garder le contrôle sur les données de son organisation.

Pour ce faire, Slack Connect est principalement conçu pour permettre aux entreprises de collaborer par le biais de canaux partagés, et les DM inter-entreprises sont la prochaine grande partie de Connect.

Pour commencer à utiliser Slack Connect DM, les utilisateurs doivent simplement envoyer une invitation à toute autre personne utilisant Slack et une fois qu’ils auront accepté, ils pourront communiquer entre eux par messages directs. En outre, les DM peuvent nécessiter l’approbation de l’administrateur de Slack selon la façon dont votre organisation a configuré Slack.

Les utilisateurs payants de Slack pourront accéder aux DM de Slack Connect dès aujourd’hui, et la société indique qu’elle prévoit de déployer cette fonctionnalité à toutes les équipes, y compris les utilisateurs gratuits, prochainement. Slack travaille également sur un nouveau moyen de relier plusieurs organisations pour créer un réseau d’entreprise privée. Cette fonctionnalité sera lancée plus tard cette année et comprendra des répertoires unifiés, la découverte de canaux et des applications partagées.

Concurrencer Teams

À bien des égards, cette fonctionnalité est conçue pour aider Slack à mieux concurrencer Microsoft Teams. Bien qu’il ait été un leader et un pionnier dans le domaine, Slack a été éclipsé par Teams pendant la pandémie de COVID-19. À la fin de l’année dernière, Salesforce a acquis Slack, une opération largement considérée comme un moyen pour les deux sociétés de mieux concurrencer Microsoft.

En plus de mieux concurrencer Teams, Slack Connect DM contribue à rendre le service plus intégré à la communication d’une entreprise. Plutôt que de s’appuyer sur des services tiers, comme le SMS, iMessage, WhatsApp ou autres, Connect DM permet aux utilisateurs de communiquer facilement, tout en conservant un enregistrement de la communication.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait aider Slack dans sa rivalité avec Teams, et éliminer un point douloureux majeur pour ses utilisateurs.