Instagram permettra d’enregistrer les Stories en tant que brouillons

Bien que Snapchat ait été le pionnier du concept des Stories, Instagram a proposé sa propre version plus tard et a en fait réussi à battre Snapchat à son propre jeu. Aujourd’hui, 500 millions de personnes utilisent les Stories d’Instagram chaque jour, et ce chiffre ne peut qu’augmenter. Instagram a ajouté de nombreuses fonctionnalités aux Stories, notamment des GIF, des autocollants, de la musique de fond, et bien plus encore.

Mais voici le problème avec les Stories : si vous voulez en faire une et la publier plus tard, vous devez en fait cliquer sur le bouton « Enregistrer », ce qui enregistre l’ensemble de la story sous forme d’une image standard, en perdant des choses comme les mentions, les autocollants, la musique, et plus encore. Cela signifie qu’il n’y a actuellement aucun moyen de préserver ces effets. Cependant, une véritable fonction de brouillon arrive dans les Stories d’Instagram.

En effet, les Stories d’Instagram sont un excellent moyen de partager de bons moments. Actuellement, si vous utilisez l’outil caméra des Stories d’Instagram, vous devez prendre une photo, appliquer des effets et la poster immédiatement.

Mais, les choses pourraient rapidement évoluer afin de préparer vos publications. En effet, Instagram va bientôt se doter d’une fonction de « brouillons » qui vous permettra de sauvegarder vos Stories, afin de pouvoir les modifier ultérieurement. Le responsable du réseau social, Adam Mosseri, a annoncé sur Twitter que les brouillons de Stories seraient bientôt disponibles.

Quelques heures plus tard, le développeur mobile Alessandro Paluzzi a tweeté une capture d’écran de ce que cette fonctionnalité pourrait donner sur l’interface d’Instagram.

Let’s take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R —Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021

Une fonctionnalité très utile

L’interface semble simple à utiliser : lorsque vous avez terminé la conception de votre story, appuyez sur le bouton de sortie, et l’application vous demandera de l’enregistrer comme brouillon. Lorsque vous publierez une nouvelle story, vous verrez un bouton « Brouillons » dans le coin inférieur gauche, d’où vous pourrez accéder à vos Stories précédemment enregistrées.

Si la plupart des gens utilisent leurs Stories pour partager des photos rapides de leur journée ou pour partager des messages, l’utilisation des Stories s’est considérablement développée en tant qu’outil de partage de contenu un peu plus élaboré, en particulier si vous êtes une entreprise ou une personne ayant un grand nombre d’abonnés. Pour ces personnes (et pour beaucoup d’autres, en fait), la gestion des brouillons d’une story directement depuis l’application est vraiment pratique.