Windows 10 obtient de nouvelles icônes pour l’explorateur de fichiers

Microsoft donne à l’explorateur de fichiers de Windows 10 une refonte visuelle avec de nouvelles icônes. Le géant du logiciel a commencé à déployer une build de test de Windows 10 qui inclut des changements aux icônes système que vous trouverez dans l’Explorateur de fichiers, y compris la corbeille, les dossiers Documents et les périphériques comme les disques durs.

« Plusieurs changements, tels que l’orientation des icônes de dossier et les icônes de type de fichier par défaut, ont été effectués pour une plus grande cohérence entre les produits Microsoft qui affichent des fichiers », explique Amanda Langowski, responsable du programme Windows Insider chez Microsoft. « Notamment, les dossiers utilisateur de premier niveau tels que Bureau, Documents, Téléchargements et Images ont un nouveau design qui devrait permettre de les distinguer un peu plus facilement d’un coup d’œil ».

Ainsi, plutôt que d’avoir un ensemble de dossiers jaunes avec de petites icônes débordant pour vous permettre de savoir si vous regardez les dossiers de téléchargements, des documents, des images, de la musique ou des vidéos, par exemple, la build 21343 de Windows 10 pour les membres Insider présente des icônes de dossier colorées avec des graphiques simples pour aider à les distinguer d’un coup d’œil, chaque icône ayant sa propre couleur.

Peut-être audacieux, Microsoft note également que « et oui, l’icône de la corbeille a également été mise à jour ! » — un clin d’œil évident à certaines modifications que la société a tenté d’apporter à la corbeille par le passé et qui n’ont pas été bien accueillies par les utilisateurs de Windows.

Ces changements d’icône sont assez mineurs, mais ils font partie d’un effort plus large au sein de Microsoft pour moderniser Windows. Microsoft a dévoilé de nouvelles icônes système pour Windows 10 plus tôt ce mois-ci, et la société a déjà mis à jour certain de ses icônes Windows 10 l’année dernière avec des versions colorées et a également modifié le menu Démarrer pour le rendre plus rationalisé.

Le début d’un rajeunissement

Microsoft prévoit également un « rajeunissement visuel radical de Windows », sous le nom de code « Sun Valley ». La société devrait détailler ses plans visuels et en dire plus sur l’avenir de Windows dans les mois à venir dans le cadre d’un événement dédié.

Les mises à jour des icônes seront accompagnées de quelques modifications de la disposition de l’explorateur de fichiers. Microsoft ajoute un espace supplémentaire entre les éléments dans l’Explorateur de fichiers, et il y aura un mode compact pour revenir au mode classique de l’Explorateur de fichiers. La vue mise à jour est un peu plus optimisée pour le toucher et complète les nouvelles icônes.

Bien qu’elles soient d’abord déployées pour les utilisateurs de Windows Insiders, elles devraient finir par être accessibles à tous les utilisateurs dans une future mise à jour stable de Windows 10.