Des iMac dotés d’une puce Apple Silicon repérés dans macOS Big Sur 11.3 beta 5

Les puces Apple M1 ont sans aucun doute fait fureur sur le marché, mais leur disponibilité a été limitée à deux types d’appareils seulement. Les MacBook et Mac mini dotés d’une puce Apple M1 ne s’adressent qu’à un seul segment de la clientèle d’Apple et délaissent encore quelques utilisateurs d’ordinateurs de bureau, notamment les clients de Mac Pro et iMac d’Apple.

Ces derniers pourraient finalement obtenir le Saint Graal si l’on en croit la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.3, faisant allusion aux prochains iMac fonctionnant avec un processeur M1 légèrement nouveau.

Par rapport à ses autres ordinateurs, les iMac tout-en-un d’Apple ne bénéficient pas toujours d’une couverture médiatique. En fait, la dernière nouvelle qui est tombée cette semaine concernait l’abandon par Apple de l’iMac Pro et de certains modèles de 21,5 pouces. Bien sûr, ce genre de nouvelles précède souvent l’arrivée de nouveaux iMac et il semble qu’Apple s’y prépare.

9to5Mac a repéré des références à certains appareils « iMac 21,1 » et « iMac 21,2 » dans le code de macOS Big Sur 11.3 beta 5. Dans le style traditionnel d’Apple, il ne s’agit pas de tailles d’écran comme certains pourraient le supposer. Il y a eu des rumeurs et des observations de noms de code pour de nouveaux iMac J456 et J457 et on pense qu’il s’agit de modèles de 21,5 pouces et 27 pouces qui pourraient être les deux mêmes référencés dans macOS.

Plus intéressants que les nouveaux iMac, ces derniers seraient les premiers de leur catégorie à fonctionner avec des puces Apple Silicon.

Une puce améliorée ?

Il y a même des rumeurs selon lesquelles il s’agirait de variantes de l’Apple M1 que l’on trouve déjà dans les Mac mini et les MacBook, bien que les détails sur cette puce soient encore minces. Qu’il soit original ou nouveau, l’Apple M1 fait déjà concurrence à ses homologues d’Intel.

Les nouveaux iMac d’Apple devraient également avoir un nouveau design plus proche de celui de son écran Pro Display XDR et des iPad Pro. Malheureusement, aucune date n’est encore connue pour un quelconque événement lié aux iMac dans un avenir immédiat. Selon les rumeurs, Apple devrait organiser un événement de presse le mois prochain et nous nous attendons à voir une gamme de nouveaux appareils, y compris de nouveaux iPad Pro, AirTags et peut-être davantage.