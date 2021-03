Apple va cesser de vendre le modèle de base de l’iMac Pro, son remplaçant attendu

Il semble que l’iMac Pro ne sera plus très présent, du moins dans son incarnation actuelle : une seule configuration de l’ordinateur tout-en-un, l’iMac Pro, est désormais disponible directement sur le site Web d’Apple, avec un message « dans la limite des stocks disponibles » sur la page, comme 9to5Mac l’a d’abord signalé.

Cette configuration vous permet d’obtenir un processeur Intel Xeon W à 10 cœurs à 3,0 GHz, 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD en échange de 5 499 euros. C’est la même chose sur les sites Web d’Apple pour les États-Unis, et au Royaume-Uni.

Lancé en 2017, l’iMac Pro a concurrencé à la fois les modèles iMac grand public plus abordables et la tour de bureau Mac Pro super puissante — une machine Mac haut de gamme pour les personnes ayant un gros budget à dépenser sur les meilleures configurations disponibles.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle de la part d’Apple, à part ce qui se trouve sur son site Web, mais il semble que ce soit la fin du chemin pour ce modèle — et nous attendons de voir ce qui pourrait venir ensuite.

Il n’est pas clair si Apple pense que l’iMac Pro est nécessaire dans un monde où le Mac Pro existe, bien que vous n’ayez pas le facteur de forme tout-en-un avec la tour de bureau. Nous pourrions voir une nouvelle mise à niveau de l’iMac Pro, ou Apple pourrait décider d’arrêter la production de la gamme.

Ce que l’avenir nous réserve ?

Nous savons que Apple prévoit de moderniser les ordinateurs iMac standard dans un proche avenir, avec sa nouvelle puce Apple M1 faite sur mesure. Certaines configurations de l’iMac ont également commencé à disparaître du site d’Apple, mais pas dans la même mesure que l’iMac Pro. Il y a quelques semaines, nous avons vu des fuites de ce à quoi pourraient ressembler les iMac de nouvelle génération, empruntant les couleurs du populaire iPad Air. Dans le même temps, il était également question d’un Mac Pro plus petit – une autre machine haut de gamme pour les passionnés du géant à la pomme croquée.

Une refonte était attendue dès le mois de mars, bien qu’une autre rumeur émanant d’une source bien placée suggère que nous pourrions devoir attendre jusqu’en octobre pour les nouveaux iMac tout-en-un. Le changement sur le site Web d’Apple suggère que de nouveaux modèles pourraient rapidement arriver sur le marché, mais il reste à voir si un iMac Pro en fera partie.