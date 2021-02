La gamme d’iMac 2021 d’Apple pourrait être colorée

L’iMac d’Apple n’attire généralement pas beaucoup l’attention par rapport aux MacBook et aux iPhone, mais récemment, l’intérêt a été ravivé sur l’ordinateur de bureau tout-en-un d’Apple. Une nouvelle fuite affirme que le nouveau design de l’iMac, prévu pour cette année, sera aux couleurs vives de la dernière version de l’iPad Air.

Un iMac 2021 a été annoncé cette semaine avec une potentielle sortie en plusieurs coloris. Ils ne seront pas aussi sauvages que les iMac originaux, avec leur dos transparent en violet, rose et bleu — ils seront légèrement plus modernes, s’ils sont réellement mis sur le marché.

La dernière rumeur suggère que les prototypes du nouvel iMac 2021 sont en cours de test en noir, vert, blanc, or rose et bleu clair. Ces couleurs sont très analogues à la palette de couleurs qu’Apple utilise actuellement pour l’iPad Air.

L’iMac actuel n’est disponible qu’en argent — en fait, c’est la seule option de couleur depuis l’iMac en plastique blanc en 2006, à l’exception de la teinte gris sidéral de l’iMac Pro. Pourquoi introduire davantage de couleurs, alors ? Selon Prosser, c’est pour redonner un peu de « nostalgie » à l’iMac original qui a connu un grand succès en 1998. Il était proposé dans une gamme de couleurs afin de rendre l’ordinateur plus convivial et plus accessible.

L’information a été divulguée par Jon Prosser, qui a également fourni l’image ci-dessus. Ces nouvelles couleurs sont le dernier élément d’une vaste refonte qui devrait s’achever en 2021.

Une mise à niveau de la gamme

Ces appareils feraient probablement partie de la gamme d’appareils qui seront lancés lors du deuxième événement Apple de l’année. Comme l’indique une fuite de Bloomberg en janvier dernier, deux modèles d’iMac seront potentiellement lancés cette année pour remplacer les modèles d’iMac de 21,5 et 27 pouces qu’Apple a actuellement en magasin.

Le nouvel iMac devrait avoir des bords d’écran beaucoup plus minces que ceux de l’iMac le plus récent. Il est suggéré que le dos de l’iMac soit plat, plutôt que courbé, et que l’aspect soit plus proche de celui de l’actuel Pro Display XDR — probablement sans autant de trous.

Dans la même vidéo, M. Prosser a également donné quelques informations concernant le Mac Pro mini qui serait en cours de fabrication. Là encore, la nostalgie est importante, car le design est apparemment destiné à évoquer le vieux Power Mac G4 Cube de 2000.