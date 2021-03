Honor Band 6, un nouveau bracelet connecté avec un écran AMOLED de 1,47 pouce

Après avoir dévoilé le Honor Band 6 en Chine en novembre dernier, Honor a mondialement lancé le bracelet connecté aujourd’hui. Il s’agit du successeur du Honor Band 5 que la société a lancé en 2019.

Le Honor Band 6 est doté d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels. Il offre 148 % de surface d’affichage supplémentaire par rapport à l’écran de 0,95 pouce présent sur son prédécesseur. Le Band 6 est livré avec des bracelets en silicone. La société a placé son logo sur le bord gauche, tandis que le bord droit comporte un bouton avec une ligne rouge au centre. Vous pouvez choisir un cadran de montre dans la boutique ou définir un cadran de montre personnalisé pour personnaliser l’aspect et la sensation du bracelet.

Le Honor Band 6 propose 10 modes d’entraînement professionnels — course en extérieur, course en intérieur, marche en extérieur, cyclisme en extérieur, cyclisme en intérieur, entraînement freestyle, natation en intérieur, rameur, machine elliptique et marche en intérieur. En outre, le Band 6 permet de suivre la fréquence cardiaque sur 24 heures, de surveiller le sommeil et l’oxygène dans le sang. La société propose également un calendrier de suivi des règles pour suivre le cycle menstruel.

Vous pouvez utiliser le Honor Band 6 pour contrôler la lecture de la musique, l’utiliser comme obturateur de la caméra à distance, obtenir des alertes de messages, et plus encore. Il convient de mentionner que vous ne pourrez pas utiliser l’obturateur de la caméra à distance ou une séance d’entraînement de cyclisme en plein air à moins d’utiliser un smartphone Honor qui fonctionne avec Magic UI 2.0 ou une version ultérieure. Cependant, le cyclisme en plein air est disponible sur les appareils iOS.

Avec la batterie d’une capacité de 180 mAh, Honor affirme que vous obtiendrez 14 jours d’autonomie avec une utilisation standard, et 10 jours en utilisation intensive. De plus, vous pouvez utiliser le chargeur magnétique pour charger le bracelet pendant 10 minutes et l’utiliser pendant 3 jours.

Prix et disponibilité

Le Honor Band 6 est disponible en trois variantes de couleurs : Meteorite Black, Sandstone Grey, et Coral Pink. Le bracelet sera d’abord disponible sur AliExpress à partir du 28 mars et sera finalement disponible sur les boutiques en ligne de Honor en avril.

Il sera vendu au prix de 49,9 euros.