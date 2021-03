Microsoft Edge sur Linux : support de l’authentification Microsoft et de la synchronisation des favoris

Microsoft Edge est actuellement disponible en tant que navigateur stable sur Windows et macOS, mais en ce qui concerne la version Linux, seule une preview est proposée aux utilisateurs de cette plateforme. Mais d’un autre côté, Edge pour Linux évolue à un rythme assez rapide, et cette semaine, Microsoft a annoncé que les utilisateurs de Linux peuvent désormais synchroniser leurs favoris dans le navigateur.

Inutile de dire que vous devez être connecté avec un compte Microsoft, mais en plus, vous devez également activer le flag de connexion MSA pour obtenir les nouvelles capacités. « Microsoft Edge sur Linux inclut maintenant la possibilité de se connecter avec votre compte Microsoft et de synchroniser vos favoris, mots de passe, extensions, et plus encore ! En tant qu’Insider, nous aimerions avoir votre avis sur la façon dont cette expérience fonctionne pour vous », a déclaré Microsoft dans une annonce cette semaine.

Il faut savoir que les comptes AAD ne sont pas encore pris en charge, mais une fois que vous aurez fourni vos informations d’identification Microsoft, vous devriez être en mesure de configurer la fonction de synchronisation et de décider quelles données vous voulez faire circuler entre les appareils. Les favoris, les mots de passe et les autres données du navigateur sont actuellement pris en charge.

Une fois que vous avez accédé à edge://flags , il vous suffit de rechercher « MSA sign in » et de l’activer. Vous pouvez ensuite synchroniser le contenu avec le navigateur. Microsoft décrit les étapes à suivre pour ce faire :

Sélectionnez l’image du profil dans la barre des tâches du navigateur. Sélectionnez « Se connecter » dans la boîte de dialogue du profil. Connectez-vous en entrant les détails de votre compte Microsoft. Sélectionnez « Sync » lorsqu’il vous est demandé si vous souhaitez synchroniser votre compte. Cela permet de synchroniser vos favoris, mots de passe et autres données de navigation sur les appareils que vous utilisez avec ce compte. Remarque : la synchronisation prendra quelques secondes. Si vous cliquez sur l’image de votre profil, l’état de la synchronisation s’affiche.

Edge stable pour Linux à venir plus tard dans l’année ?

La nouvelle fonctionnalité n’est disponible que dans Microsoft Edge Dev 91.0.831.x, alors assurez-vous de faire une mise à jour vers cette version si vous souhaitez l’essayer.

Microsoft n’a pas encore fourni de date de sortie officielle quant au moment où Edge pour Linux est censé atteindre le canal stable, mais très probablement, l’ensemble est censé arriver plus tard cette année. Je m’attends à ce que des informations à cet égard soient partagées lors de la conférence des développeurs Build, lorsque Microsoft offrira également un aperçu complet des nouvelles améliorations apportées au navigateur Edge.