Une fuite révèle une encoche plus petite pour l’iPhone 13

L’iPhone a été l’un des premiers smartphones à arborer une encoche (l’Essential PH-1 était techniquement le premier) et il a été critiqué pour la taille de cette encoche, bien qu’elle n’ait toujours rien à voir avec celle du Pixel 3 XL. Malgré les tendances ultérieures, des encoches en forme de goutte d’eau aux écrans poinçonnés, l’encoche de l’iPhone est restée fondamentalement inchangée depuis 2017.

Cependant, depuis nous avons entendu à plusieurs reprises qu’Apple travaillait à rendre l’encoche plus petite, et cette année, cela pourrait finalement se produire. Et tout cela parce que la société s’est tournée vers un astucieux changement de conception qui permet effectivement de réduire l’encoche sans affecter sa fonctionnalité de quelque manière que ce soit. La grande encoche de l’iPhone peut être justifiée par ce qui se cache réellement sous la découpe. En plus du traditionnel haut-parleur de l’écouteur, elle abrite le populaire système Face ID d’Apple.

Une photo présumée révélant les panneaux avant de la prochaine gamme d’iPhone 13 fournie à MacRumors par la société grecque de réparation de technologie iRepair montre qu’Apple a déplacé le haut-parleur de l’écouteur vers le bord supérieur de l’écran, permettant ainsi à l’encoche d’être plus petite. En effet, la source aurait obtenu ce qu’elle prétend être les panneaux de verre avant pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, et l’iPhone 13 Pro Max. Les images montrent clairement les panneaux de verre avant de l’iPhone en trois tailles différentes, chacune d’entre elles présentant une encoche plus petite.

Bien que je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour prendre cette prétendue fuite pour acquise, notamment parce qu’il est probable qu’Apple n’a pas encore décidé de chaque petit aspect de l’iPhone 13, les panneaux avant indiquent que le géant technologique basé à Cupertino lancera la même gamme de quatre modèles en 2021 également.

Mais cela étant dit, les preuves s’accumulent que l’iPhone 13 présenté cette année sera doté d’une encoche plus petite.

Encore 4 modèles

En d’autres termes, nous allons avoir des mises à niveau pour l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, très probablement avec à peu près les mêmes tailles d’écran. Pour être honnête, ce n’est pas nécessairement surprenant, bien que des personnes proches de la firme aient suggéré à plusieurs reprises ces derniers temps qu’Apple pourrait abandonner le modèle mini en raison de ses faibles performances sur le marché. Selon ces rapports, l’iPhone 12 mini a été le seul modèle à se vendre en dessous des attentes, et cela a forcé Apple à ajuster la capacité de production de certaines usines afin de construire moins de modèles, en se concentrant à son tour sur l’iPhone 12 Pro.

Mais si cette fuite est exacte, le mini est là pour rester, et la gamme d’iPhone 13 comprendra également un nouvel iPhone de 5,4 pouces.