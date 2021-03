Une nouvelle fuite révèle les ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Pro 360

On sait depuis un certain temps que Samsung pourrait travailler sur deux ordinateurs portables Windows inconnus jusqu’à présent. Maintenant, il semble que le secret soit enfin dévoilé. Les images de deux des ordinateurs portables de Samsung dont on parle, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, ont fait l’objet d’une fuite, ce qui nous donne un aperçu plus clair des deux appareils.

Les images marketing apparentes ont été postées sur Voice par Evan Blass, qui affirme qu’ils pourraient être lancés dès le mois d’avril.

Comme le suggère le nom des produits, le Galaxy Book Pro semble être le successeur du Galaxy Book Ion sorti à la fin de l’année 2019. Il s’agit d’un ordinateur portable traditionnel à clapet, tandis que le Galaxy Book Pro 360 est un 2-en-1 avec une charnière à 360 degrés et le successeur du Galaxy Book Flex.

Le Galaxy Book Pro serait disponible en bleu et en argent, tandis que le Pro 360 serait disponible en bleu marine et en or. Les deux sont disponibles avec des écrans de 13 et 15 pouces. Blass confirme que le Galaxy Book Pro 360 sera compatible avec le stylet S Pen de Samsung — ce qui est logique, car son écran peut être retourné et il peut être utilisé comme une tablette, et ses images montrent que certaines variantes des ordinateurs portables comprendront des claviers de taille normale avec des pavés numériques.

Sur les images, le Galaxy Book Pro 360 semble avoir un port USB Type-C, une prise casque et un emplacement pour carte micro SD, tandis que le Galaxy Book Pro aurait un port Type-A visible aux côtés de son emplacement pour carte et de sa prise casque.

L’existence des deux ordinateurs portables est connue depuis au moins deux mois, après que SamMobile ait repéré qu’ils avaient été enregistrés auprès de l’organisme de certification Bluetooth SIG en janvier. En février, deux autres rumeurs ont révélé d’autres caractéristiques des ordinateurs portables, notamment les écrans OLED, des ports Thunderbolt 4 et le support de la connectivité LTE en option.

Des ordinateurs très alléchants

En interne, ils fonctionneraient avec les processeurs Intel de 11e génération, et la version 15 pouces du Galaxy Book Pro pourrait être disponible avec une puce graphique discrète NVIDIA MX450. Selon les rumeurs, le Galaxy Book Pro sortira en mai aux côtés d’un ordinateur portable basé sur une puce ARM appelé Galaxy Book Go.

Ces deux ordinateurs portables rejoignent une série d’autres machines Samsung sorties ces derniers mois, notamment le Galaxy Chromebook 2, qui fonctionne avec des processeurs Intel et prend en charge les stylos.