Microsoft lance la transcription en direct avec une attribution de l’orateur dans Teams

Oui, cela signifie qu’à l’heure actuelle, la transcription n’est disponible que pour les réunions planifiées dans Teams, de sorte qu’elle ne fonctionnera pas avec n’importe quelle réunion que vous organisez. En outre, les transcriptions en direct sont disponibles pour les clients utilisant Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard et Microsoft 365 Business Premium, et uniquement pour les utilisateurs anglophones des États-Unis.

« La transcription en direct dans Teams utilise l’invitation à une réunion, les noms des participants, les pièces jointes, etc. pour améliorer la précision et reconnaître le jargon spécifique à la réunion pour chaque transcription automatiquement, sans aucune intervention humaine. Cela signifie que personne chez Microsoft ne voit le contenu de la réunion, et que les modèles sont automatiquement supprimés immédiatement après chaque réunion. En outre, Microsoft n’utilise ni ne stocke ces données pour améliorer sa propre IA », explique le site.

La transcription en direct est une fonction assez explicite : lorsque vous organisez une réunion virtuelle dans Teams, le service transcrit tout ce qui est dit par les participants. Selon Microsoft, Teams peut identifier avec précision chaque orateur et créer la transcription en quasi temps réel , l’ensemble du contenu étant ensuite disponible non seulement pendant la réunion, mais aussi après.