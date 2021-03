Acer victime d’une attaque par ransomware : une rançon de 50 millions de dollars exigée

Après avoir demandé des précisions, l’entreprise a ajouté : « Une enquête est en cours et, pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas en mesure de commenter les détails ». Maintenant, comme je l’ai déjà mentionné, le montant de la rançon de cette attaque, qui est de 50 000 000 dollars, est le plus important à ce jour. Auparavant, il s’agissait d’un montant de 30 millions de dollars, également exigé par REvil, dans une autre attaque analogue.

Acer n’a pas reconnu avoir été victime d’une attaque par ransomware, et a déclaré avoir « signalé des situations anormales récentes » aux autorités compétentes en matière d’application de la loi et de protection des données dans certains pays. Dans sa réponse, Acer a déclaré qu’elle surveille régulièrement ses systèmes informatiques pour détecter de telles attaques.

Il s’agit du plus gros montant de rançon jamais exigé dans une cyberattaque. La bande de ransomware REvil aurait annoncé l’attaque contre Acer sur son site officiel de fuite de données. Ainsi, d’après certaines images partagées (jointes ci-dessous), le gang a pu acquérir des documents relatifs aux feuilles de calcul financières, aux soldes bancaires et aux communications bancaires de l’entreprise taïwanaise .