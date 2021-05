Les ventes de Chromebook explosent pendant cette période de pandémie

Ce problème de santé mondial a obligé les gens à commencer à travailler à distance, et par conséquent, les ventes de tablettes, de PC et de 2-en-1 ont explosé au cours des 12 derniers mois environ.

Nous avons appris au début du mois que les livraisons de PC ont continué à augmenter au cours du premier trimestre de 2021. Maintenant, IDC rapporte que deux catégories de produits particuliers se portent particulièrement bien : les Chromebooks et les tablettes.

Les Chromebooks ont évidemment bénéficié d’une croissance importante, les données d’IDC révélant que les expéditions de cette catégorie particulière d’appareils ont atteint 13 millions d’unités au premier trimestre de cette année, contre seulement 2,8 millions d’unités au premier trimestre de 2020. IDC indique que HP est en tête du peloton avec une part de marché de 33,5 %, suivi de Lenovo (25,6 %), Acer (14,5 %), Dell (11,3 %) et Samsung (8 %).

Le cabinet d’études attribue l’augmentation des livraisons de Chromebook à leur importance croissante dans le domaine de l’éducation, en particulier dans les pays développés où l’accès à Internet est largement disponible.

En ce qui concerne les ventes de tablettes, Apple reste en tête avec 12,7 millions d’unités vendues au premier trimestre, ce qui est suffisant pour s’assurer une part de marché de 31,7 %. Il s’agit d’une augmentation de pas moins de 64,3 % par rapport au premier trimestre de 2020, précise IDC.

Apple, le numéro un des tablettes

Samsung est numéro deux avec une croissance de 60,8 %, les Sud-Coréens ayant réussi à vendre un total de 8,0 millions d’appareils et donc à obtenir une part de marché de 20 %. « Il ne fait aucun doute que les Chromebooks ont supplanté les tablettes sur de nombreux marchés de l’éducation. Cependant, le prix et la dépendance aux services de cloud computing les ont empêchés de devenir des piliers dans toutes les régions », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC. « En outre, les Chromebooks n’ont pas encore percé de manière significative sur le marché grand public, car les ordinateurs portables concurrents ainsi que les tablettes, comme l’iPad, les appareils Galaxy et les tablettes Fire, maintiennent une forte présence ».

La plus forte augmentation de la part de marché au premier trimestre de l’année a été enregistrée par Amazon, dont les ventes ont bondi de pas moins de 143 %. En d’autres termes, Amazon a réussi à vendre un total de 3,5 millions d’appareils au cours du trimestre, contre 1,4 million d’unités au premier trimestre 2020. À l’heure actuelle, Amazon occupe la quatrième place du palmarès avec une part de marché de 8,7 %, à proximité de Lenovo, troisième avec 9,4 %.