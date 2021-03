Voici la feuille de route des produits Samsung pour 2021, un Galaxy S21 FE est attendu

Après le lancement des Galaxy A52 et A72 sur le marché indien, le Galaxy A52 5G en France, on ne peut pas s’empêcher de se demander ce que Samsung nous réserve pour la suite. Eh bien, le célèbre informateur Evan Blass, alias @evleaks, a maintenant partagé la feuille de route des lancements de produits de Samsung, qui s’étend de maintenant à août 2021. Elle révèle une tonne de calendriers de lancement de produits que la société suivra en 2021.

Selon la feuille de route divulguée, le prochain événement Samsung Unpacked est prévu pour le 14 avril. Il se concentrera sur les PC et plus particulièrement sur les ordinateurs portables Galaxy Book. La société est prête à lancer la prochaine itération du Galaxy Book S qu’elle a lancé l’année dernière. Blass affirme également qu’il y a de fortes chances que de nouveaux Chromebook soient annoncés lors de l’événement.

En juin, nous verrons la Galaxy Tab S7 Lite faire ses débuts, mais la date de lancement exacte n’a pas encore été fixée. Un listing sur Geekbench du mois dernier a révélé que la tablette abordable est susceptible de fonctionner avec le processeur Snapdragon 750 G.

En juillet, nous pourrions voir un autre smartphone de la série Galaxy A équipé de la 5G et axé sur le marché abordable — le Galaxy A22 5G. La rumeur veut qu’il soit équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels, et d’une caméra frontale de 13 mégapixels. L’appareil devrait également être vendu au prix de 200 000 KRW en Corée du Sud, soit environ 150 euros.

Selon Blass, le Galaxy A82 5G devrait également être lancé à peu près au même moment et sera doté d’un module de caméra à double capteur.

Date de lancement du Galaxy S21 FE

Le dernier lancement, et probablement le plus attendu de la feuille de route, est fixé au 19 août. Il s’agit d’un événement FE Unpacked. Il est donc très probable que nous aurons le successeur du Galaxy S20 FE de l’année dernière et il être lancé sur le marché comme le Galaxy S21 FE. Nous avons quelques informations sur le smartphone. Il sera proposé dans des variantes de stockage de 128 et 256 Go et viendra dans les options de couleur blanc, gris/argent, rose et violet.

En outre, nous savons déjà que la société a reporté le lancement de sa série phare Galaxy Note à 2022 en raison de la pénurie de puces. Nous savons également que Samsung vise à lancer trois nouveaux smartphones pliables cette année. Cependant, sur la feuille de route des produits qui a fait l’objet d’une fuite, il n’y a aucune mention des appareils pliables. Il est donc probable que la société lancera les appareils pliables après le mois d’août.

À l’avenir, au fur et à mesure que les événements se dérouleront, nous verrons dans quelle mesure ces spéculations sont vraies. Jusqu’à présent, nous avons vu le lancement des Galaxy A32, A52, et A72 comme prévu. Cela suggère donc qu’il y a de fortes chances que la fuite soit authentique.