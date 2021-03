Les iPad Pro (2021) seraient lancés en avril, et le modèle de 12,9 pouces aurait un écran Mini LED

Il y a quelques années, les analystes du marché et les experts en technologie ont déclaré que les tablettes étaient mortes. Ils n’avaient probablement pas prévu qu’Apple ferait revivre puis conquerrait ce marché avec la sortie de la gamme d’iPad Pro. Du nouveau iPadOS orienté tablette à l’abandon du connecteur Lightning pour l’USB-C, Apple n’a cessé de redéfinir ses iPad de fond en comble. Les futurs iPad Pro seront certainement à la hauteur, du moins selon cette dernière information, et ce ne sera pas seulement à cause d’un écran Mini LED.

Selon Bloomberg, Apple prévoirait un certain nombre de mises à niveau de sa gamme d’iPad, dont de nouveaux iPad Pro lancés dès le mois d’avril, un nouvel iPad mini avec un écran plus grand et un rafraîchissement de l’iPad de base.

Les nouveaux iPad Pro (2021) devraient avoir un design analogue à celui des iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces sortis en mars dernier, mais être dotés d’un meilleur processeur, « à égalité » avec la rapide puce Apple M1 des nouveaux MacBook Air, Pro et Mac mini d’Apple, rapporte Bloomberg. Il ne nomme pas spécifiquement le processeur, mais certains l’ont déjà baptisé Apple A14X. Les sources privilégiées de Gurman ne s’arrêtent pas là. Les deux modèles pourraient également être dotés de meilleures caméras.

En outre, et comme nous l’avons entendu à plusieurs reprises, l’iPad Pro (2021) de 12,9 pouces pourrait être équipé d’un écran Mini LED, selon Bloomberg, qui devrait offrir un taux de contraste plus élevé et être moins sensible aux brûlures que les écrans OLED. L’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré depuis 2019 qu’Apple avait des tablettes et des ordinateurs portables équipés d’écran Mini LED en préparation, et a déclaré en septembre dernier que le premier appareil d’Apple doté de cette nouvelle technologie d’écran serait l’iPad Pro de 12,9 pouces.

Bloomberg rapporte également qu’Apple a testé ces nouveaux iPad Pro avec un port Thunderbolt, qui serait capable de transférer des données plus rapidement que le port USB-C que l’on trouve actuellement sur les iPad Pro. Cette mise à niveau permettrait de s’aligner davantage sur les MacBook Pro et d’offrir des taux de transfert de données plus rapides. Ce sera parfait non seulement pour les disques durs externes, mais aussi pour le nombre croissant d’écrans Thunderbolt sur le marché.

D’autres modèles

En plus des nouveaux iPad Pro, Apple travaille également sur une mise à niveau de l’iPad mini avec un écran plus grand que l’écran de 7,9 pouces actuellement utilisé sur la plus petite tablette de la société, selon Bloomberg. Apple a rafraîchi l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, après ne pas avoir mis à niveau l’appareil depuis 2015. Le nouvel iPad mini pourrait être lancé dès cette année.

Apple prévoit également de mettre à jour son iPad le moins cher avec un nouveau design plus fin et plus léger dans le courant de l’année, rapporte Bloomberg. La dernière mise à niveau de l’iPad de base remonte à septembre.