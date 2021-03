Le nouvel aspirateur robot Roborock S7 arrive sur Amazon à 421 euros

Le profil de Roborock en tant que marque de robots aspirateurs de qualité s’est élevé ces dernières années pour mettre la société en concurrence avec d’autres fabricants notables comme iRobot et Shark. Et avec l’annonce de son nouveau robot aspirateur haut de gamme Roborock S7, la réputation de Roborock en matière de machines performantes devrait être solidifiée.

Le Roborock S7 est un hybride aspirateur-serpillère capable de nettoyer l’ensemble de votre espace de vie. Le Roborock S7 se distingue notamment par sa technologie de balayage sonique, entre autres attributs. Équipé de la nouvelle technologie VibraRise de Roborock, le tampon de lavage du S7 est capable de vibrer 3 000 fois par minute, ce qui lui permet de nettoyer agressivement les taches et autres endroits difficiles. Cela se traduit par un nombre réduit de passages sur la même surface et des temps de nettoyage plus rapides.

Un autre élément distinctif de la technologie VibraRise du S7 est la possibilité de rétracter et d’appliquer son tapis de lavage selon les besoins. Alors que d’autres robots aspirateurs demandent à l’utilisateur de retirer le tampon lorsqu’il est temps de passer l’aspirateur, le Roborock S7 peut passer du mode balayage au mode aspirateur tout seul lorsqu’il détecte une surface moquettée par ultrasons.

En plus de la commodité que cela procure, la fonction intelligente de soulèvement de la serpillière signifie également que les utilisateurs n’ont pas besoin de désigner des zones « sans serpillière » depuis la carte intelligente de l’aspirateur. Et lorsque le S7 a fini de passer la serpillière, il soulève le tampon pour s’assurer qu’il ne laisse aucune trace de saleté.

Roborock S7 : balayage et nettoyage avancés

Roborock a également amélioré les capacités d’aspiration du Roborock S7. Il est équipé d’une puissance d’aspiration de 2 500 pa, ce qui lui permet d’aspirer même les saletés les plus incrustées. Roborock a amélioré la brosse principale en remplaçant les poils des précédents modèles par une brosse en caoutchouc à ailettes. La conception flottante de la brosse lui permet d’épouser le sol, même sur les surfaces irrégulières. Et avec un bac à poussière de 470 ml, vous aurez besoin de vider le S7 moins souvent que les autres modèles. (Roborock prévoit également de commercialiser une station de vidange automatique qui permettra à l’aspirateur robot de se vider tout seul).

Le S7 dispose également d’une batterie améliorée ; sa batterie de 5 200 mAh lui permet de nettoyer pendant 3 heures avec une seule charge.

Le Roborock S7 utilise la technologie LiDAR pour identifier les pièces et tracer un chemin pour un nettoyage efficace, tandis que ses capteurs Sensient lui permettent d’éviter les obstacles. De plus, le S7 peut être contrôlé depuis une application facile à utiliser disponible pour les appareils iOS et Android. Avec l’application, les utilisateurs peuvent afficher une carte intelligente et voir où se trouve le robot aspirateur en temps réel, ainsi que désigner des zones interdites. Vous pouvez également programmer des périodes de nettoyage spécifiques afin de toujours retrouver une maison propre. De plus, le Roborock S7 enverra des notifications à l’application s’il est bloqué ou s’il a besoin de votre aide d’une manière ou d’une autre. Vous pouvez également contrôler le Roborock avec des assistants vocaux tels que Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Le Roborock S7 est vendu en blanc (avec des plans pour un Roborock S7 en noir à l’avenir). Il sera disponible le 22 mars. Pendant ces deux jours, le Roborock S7 sera au prix de 421 euros au lieu du prix annoncé de 549 euros.