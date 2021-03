Le Google Nest Hub 2 avec le suivi du sommeil est disponible en précommande à 100 €

Le dernier smart display de Google innove dans le domaine de la santé et du bien-être. Le Nest Hub (2e génération) regorge de fonctionnalités utiles, mais sa dernière nouveauté est sa capacité de détection du sommeil. Cette fonction permet au Nest Hub de seconde génération de savoir quand vous dormez, quand vous êtes éveillé, et même à quelle heure vous vous couchez, le tout sans caméra embarquée.

L’idée derrière la fonction de détection du sommeil est qu’au fil du temps, elle apprendra vos habitudes de sommeil personnelles et fournira à la fois des informations et des recommandations personnalisées pour vous aider à avoir une meilleure nuit de sommeil. Vous pouvez également accéder à ces informations depuis l’application Google Fit.

Le Nest Hub dispose d’une variété de capteurs, et la version de deuxième génération utilise le radar Soli, un système à faible consommation d’énergie qui détecte les mouvements. Bien sûr, nous avons déjà vu Soli, comme un ajout éphémère aux smartphones de Google. Le Pixel 4 a utilisé le capteur radar de reconnaissance des gestes pour la navigation dans les médias et d’autres commandes manuelles, mais son système Motion Sense n’a pas réussi à s’imposer. Cependant son application dans le nouveau Nest Hub est bien plus intéressante.

Une analyse de votre sommeil

Le Hub analyse vos mouvements et votre respiration la nuit, écoute les sons avec son microphone intégré et évalue la lumière grâce à son capteur de lumière ambiante. Un capteur de température intégré recherche les changements de température dans la pièce. Toutes ces informations sont compilées afin que vous puissiez mieux comprendre les facteurs extérieurs susceptibles d’influencer la qualité de votre sommeil.

L’écran de 7 pouces du Nest Hub s’atténue également automatiquement la nuit pour rendre la chambre plus propice au sommeil. La page « Votre soirée » offre un accès facile à votre alarme, aux lumières compatibles et aux appareils connectés, et vous permet de lancer des sons apaisants pour vous aider à vous endormir. L’alarme de lever de soleil du Nest Hub éclaire l’écran pour imiter le soleil levant et augmente progressivement le volume de l’alarme.

Si vous êtes trop fatigué pour sortir du lit, vous pouvez désactiver l’alarme grâce à la nouvelle fonction de « gestes rapides ». Il vous suffit d’agiter la main pour profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires.

Soyez rassuré pour votre vie privée

Pour ceux qui s’inquiètent pour leur vie privée, le radar Soli est uniquement capable de détecter les mouvements. Il ne fournit pas d’informations détaillées. Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser la fonction de détection du sommeil. Google assure également aux utilisateurs que les données audio telles que la toux ou les ronflements pendant la nuit sont traitées sur l’appareil, ce qui signifie que les conversations que vous avez près de lui ne seront pas transmises dans le cloud. La fonction de détection du sommeil sera disponible en preview jusqu’à l’année prochaine, Google travaillant à améliorer la technologie et à la rendre encore plus utile.

Concernant les autres informations, il partage un design analogue à son prédécesseur, même s’il y a quelques retouches esthétiques. Côté son, les basses sont 50 % plus puissantes qu’auparavant, grâce à la technologie de haut-parleur du Nest Audio, et l’appareil suit également ce dernier en intégrant une puce d’apprentissage automatique. Non seulement cette puce alimente le traitement des données brutes de la détection du sommeil, mais elle peut également apprendre vos commandes les plus courantes à l’assistant et les accélérer (du moins, si vous êtes aux États-Unis). L’ajout d’un troisième microphone devrait également améliorer la captation de l’Assistant.

À l’instar des autres solutions de maison connectée de Google, comme le Nest Mini et le Nest Audio, le Nest Hub (2e génération) est conçu dans une optique de développement durable : ses pièces en plastique sont fabriquées à partir de 54 % de plastique recyclé post-consommation.

En France, il sera disponible en deux coloris, galet et charbon. Vous pouvez précommander le nouveau Nest Hub (2e génération) de Google à partir d’aujourd’hui au prix de 100 euros sur le Google Play Store.