Le Black Shark 4 sera lancé le 23 mars avec de solides spécifications

Black Shark, sous l’égide de Xiaomi, semble prête à lancer sa prochaine gamme de smartphones phares plus tard dans le mois. Si le mois semble déjà bien chargé — nous avons eu l’annonce du OPPO Find X3 Pro et bientôt nous verrons la gamme de OnePlus 9 — la société a commencé à teaser le successeur du Black Shark 3 plus tôt cette année et a également confirmé le support de la charge rapide de 120 W. Maintenant, elle a annoncé que le Black Shark 4 sera lancé le 23 mars.

Le mois dernier, nous avons vu le Black Shark 4 passer par le Centre de Certification Qualité chinois (CQC). Maintenant, avec une publication officielle sur Weibo, la société a officiellement annoncé que la série Black Shark 4 sera lancée la semaine prochaine.

En ce qui concerne les appareils, le Black Shark 4 porterait le numéro de modèle SHARK KSR-Ao. Il serait doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, ce qui n’est pas réellement impressionnant pour un smartphone de gaming de nos jours. Cependant, contrairement à l’écran à encoche de son prédécesseur, l’appareil sera doté d’un écran poinçonné, logeant ainsi la caméra frontale dans un trou de l’écran. Et comme il s’agit d’un smartphone de jeu, il est confirmé qu’il prend en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.

La certification a également révélé que l’appareil sera équipé du dernier processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, qui équipe les flagships Android modernes.

En outre, l’appareil sera équipé d’une double batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 120 W. Cela permettra de charger l’appareil en moins de 15 minutes ! Clairement impressionnant.

Grosse puissance, grosse recharge

De plus, le Black Shark 4 serait livré avec un bloc de charge à haute efficacité dans la boîte. L’adaptateur de charge a une efficacité de charge de 98,5 %. Il réduit également la perte de chaleur et améliore l’efficacité de charge de l’appareil.

En dehors de ces détails, il n’y a pas d’autres informations officielles disponibles sur les appareils. Cependant, le lancement approchant, nous nous attendons à voir d’autres détails sur l’appareil apparaître en ligne dans les prochains jours. Alors, restez à l’écoute !