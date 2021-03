Qualcomm touché par la pénurie de puces, Samsung probablement une victime collatérale

Toutes ces entreprises commandent davantage de puces pour tenter de satisfaire la demande et profiter ainsi de la chute de Huawei. Et comme la plupart d’entre elles s’appuient sur les puces de Qualcomm, les commandes de puces ont explosé ces derniers temps, donc Qualcomm a du mal à construire autant de processeurs que requis par ses clients.

Un rapport de Reuters révèle que les smartphones de Samsung de milieu et d’entrée de gamme équipés de puces Qualcomm sont concernés , même si, à ce stade, on pense que la société basée à San Diego a également du mal à produire suffisamment de puces Snapdragon 888.

La pénurie de puces qui frappe tant d’industries, y compris le monde de l’automobile, est loin d’être terminée, et ce qui est encore pire, c’est qu’elle continue de frapper de plus en plus de grandes entreprises.