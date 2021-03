Dropbox s’offre DocSend pour des transferts de documents plus sûrs

Après avoir acquis HelloSign en 2019, Dropbox a maintenant ajouté DocSend à son arsenal d’applications. Afin de faciliter la collaboration entre les personnes en télétravail, Dropbox a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif pour acquérir la société de partage et d’analyse de documents sécurisés DocSend.

La société de stockage en ligne acquerra DocSend pour 165 millions de dollars, et l’opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de cette année, après approbation réglementaire et conditions de clôture.

En termes simples, DocSend permet aux entreprises de partager des documents importants en toute sécurité. En outre, les utilisateurs peuvent consulter des données importantes telles que le nombre de personnes qui ont consulté le document et le temps passé sur chaque page. Les fonctions de sécurité comprennent des documents protégés par un mot de passe, des accords de confidentialité et la vérification d’e-mails. Les utilisateurs peuvent également ouvrir des fichiers Word, PowerPoint et Keynote dans le service lui-même.

Le co-fondateur et PDG de Dropbox, Drew Houston, a expliqué dans un communiqué de presse comment DocSend complètera ses offres actuelles, en déclarant : « Étant donné l’augmentation spectaculaire du télétravail, il y a une demande accrue d’outils numériques qui aident les gens à organiser leur contenu et à collaborer de manière transparente les uns avec les autres. DocSend est un complément parfait à notre feuille de route de produits et nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre équipe. En réunissant Dropbox, HelloSign et DocSend, nous serons en mesure de proposer une suite complète de produits sécurisés en libre-service pour les aider à gérer les flux de documents critiques du début à la fin ».

L’envoi et la réception de documents en ligne n’ont jamais été aussi faciles grâce à la richesse des logiciels de collaboration en ligne désormais disponibles. Cependant, DocSend donne aux utilisateurs une visibilité supplémentaire sur ce qui arrive à leurs documents après leur envoi, ce qui ajoute une nouvelle couche d’intelligence à la plateforme existante de Dropbox.

Une collaboration efficace

Par exemple, les équipes du service clientèle et les professionnels de la création qui utilisent déjà Dropbox pour organiser et collaborer à des présentations et des projets peuvent désormais utiliser DocSend pour soumettre des propositions et suivre l’engagement et HelloSign pour gérer les contrats et les factures.

Grâce à la combinaison de Dropbox, HelloSign et DocSend, les utilisateurs de tous les secteurs peuvent désormais gérer leurs flux de documents de bout en bout, ce qui leur permettra de mieux contrôler leurs résultats commerciaux.

Nous en saurons plus sur la manière dont Dropbox prévoit d’intégrer DocSend à sa plateforme de stockage sur le cloud lorsque l’accord sera conclu dans le courant du trimestre.