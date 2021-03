Les AirPods 3 pourraient se vanter d’un nouveau design

De nouvelles photos qui ont fait l’objet d’une fuite et qui sont censées montrer les AirPods 3 d’Apple ont révélé un grand changement de design pour les écouteurs sans fil. Les images ont été publiées sur Twitter par LeaksApplePro, et montrent ce qui ressemble à une paire d’AirPods avec des tiges plus courtes , ce qui confirme les précédentes rumeurs selon lesquelles les futurs AirPods s’inspireraient du style des AirPods Pro.

