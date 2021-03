Google annonce d’importantes améliorations des performances de Google Chrome

Désormais disponible sur toutes les plateformes prises en charge, Chrome 89, apporte des améliorations substantielles en matière de performances, selon Google elle-même. Selon que vous utilisez le navigateur sur Windows, macOS ou Android, Google indique que le navigateur devrait utiliser moins de ressources, se lancer plus rapidement et être plus réactif. Il n’est pas fait mention d’améliorations spécifiques pour les utilisateurs d’iOS.

Les avantages exacts varient selon le système d’exploitation. Le géant de la recherche explique qu’il a utilisé PartitionAlloc, l’allocateur de mémoire propre à l’entreprise, pour permettre une faible latence d’allocation, l’efficacité de l’espace et la sécurité, pour finalement obtenir une amélioration de la mémoire allant jusqu’à 22 % dans le processus de navigation sur Windows.

En ce qui concerne le moteur de rendu, l’économie de mémoire atteint 8 %, tandis que le GPU bénéficie d’un boot allant jusqu’à 3 %. Dans l’ensemble, Chrome 89 est accompagné d’une amélioration de la réactivité du navigateur allant jusqu’à 9 %, explique Google.

« En plus d’améliorer la façon dont nous allouons la mémoire, Chrome est maintenant plus intelligent dans l’utilisation (et la destruction) de la mémoire. Chrome récupère désormais jusqu’à 100 Mo par onglet, soit plus de 20 % sur certains sites populaires, en rejetant la mémoire que l’onglet de premier plan n’utilise pas activement, comme les grandes images que vous avez fait défiler hors de l’écran. Chrome réduit également son empreinte mémoire dans les onglets d’arrière-plan sous macOS, ce que nous faisons depuis un certain temps sur d’autres plateformes. Nous constatons jusqu’à 8 % d’économies de mémoire, ce qui représente plus de 1 Go dans certains cas ! » explique Google.

Des améliorations substantielles des performances ont également été obtenues sur macOS, Google affirmant qu’en ce qui concerne l’étranglement des onglets, il a réussi à améliorer le score d’impact énergétique d’Apple de pas moins de 65 %, tout cela parce que la gestion des onglets en arrière-plan est désormais plus fine.

macOS et Android bénéficient également d’améliorations importantes

Cela signifie que le Mac reste plus cool la plupart du temps lorsqu’il exécute Chrome, même avec plusieurs onglets ouverts. « Certaines nouvelles fonctionnalités de Play et d’Android nous ont permis de reconditionner Chrome sur Android, et nous constatons moins de plantages dus à l’épuisement des ressources, une amélioration de 5 % de l’utilisation de la mémoire, des temps de démarrage plus rapides de 7,5 %, et des chargements de pages jusqu’à 2 % plus rapides », indique Google.

Toutes ces améliorations sont déjà disponibles pour les utilisateurs dans le cadre de Chrome 89.