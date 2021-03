Google se concentre sur une disponibilité plus large et un meilleur prix pour le Pixel 5a en Inde

Après le succès relatif du Pixel 4a en Inde, Google chercherait à écouler un nombre important de son successeur, possiblement nommé Pixel 5a, dans le pays cette année. Google prévoit également de mettre au point sa stratégie marketing (prix et disponibilité) pour le Pixel 5a afin de séduire un plus grand segment de consommateurs indiens.

Selon un cadre supérieur anonyme de l’entreprise cité par ET Telecom, « Google a doublé les stocks de Pixel pour l’Inde l’année dernière et cette année, l’intention est d’augmenter encore l’accent et d’obtenir une plus grande part des stocks mondiaux pour le marché indien ».

Bien qu’il n’y ait pas eu un certain nombre de fuites, nous savons déjà à quoi pourrait ressembler le Pixel 5a et quand il pourrait être lancé. Un informateur a partagé des rendus du Pixel 5a. L’appareil aura la même apparence que le Pixel 4 a 5G, mais les spécifications internes sont encore un mystère. En outre, un rapport récent suggère que le Pixel 5a sera lancé dans le courant du mois de juin.

En ce qui concerne le prix du Pixel 5a, le géant de Mountain View « surveille de près » la stratégie de prix d’entreprises telles que Apple et OnePlus, dans le marché du milieu de gamme. Selon le dirigeant de Google, « la fixation des prix est une courbe d’apprentissage. Le combat est en cours… nous sommes arrivés avec un prix agressif pour le Pixel 4a, ce qui a donné de bons résultats ».

Non seulement Google prévoit de fixer le prix du futur Pixel 5a à un niveau plus abordable en Inde, mais la société aurait également l’intention de commencer ses opérations Made-in-India bientôt. Selon le rapport, Google envisage éventuellement de « transférer une partie de la fabrication de l’appareil en Inde ».

Pas de variantes 5G

L’entreprise prévoit également d’entrer dans de nouveaux marchés de prix dans le pays. Selon le dirigeant de Google, « nous voulons aussi jouer sur la valeur de la marque dans le marché des smartphones. La notoriété du Pixel est sur le marché maintenant ».

Cependant, Google n’est apparemment pas trop préoccupé par la vente des flagships Pixel en Inde pour le moment, en grande partie à cause de l’indisponibilité des réseaux 5G dans le pays. Expliquant pourquoi Google n’a pas lancé les Pixel 5 et Pixel 4a 5G en Inde, le dirigeant de Google a déclaré : « Pourquoi voulons-nous un onéreux smartphone alors que les Indiens ne peuvent pas utiliser la 5G ?. En raison du coût du matériel, les variantes 5G n’ont pas été lancées en Inde ». Et cela a du sens.