Le Fitbit Ace 3 est son tout dernier bracelet connecté pour les enfants

Fitbit a officiellement lancé le nouveau Ace 3, un bracelet connecté spécifiquement destiné aux enfants et donc doté de plusieurs fonctionnalités dédiées à cet égard. Le Fitbit Ace 3 est conçu pour les enfants de 6 ans et plus.

Tout d’abord, l’appareil est équipé d’un écran tactile PMOLED et, comme vous pouvez le voir sur les photos de cet article, il n’a pas l’apparence d’une smartwatch, mais plutôt d’un tracker d’activités.

Le Ace 3 est étanche et sa batterie peut durer jusqu’à 8 jours par charge. Selon les chiffres officiels, il peut se recharger en 2 heures. Le Ace 3 peut se connecter à un appareil Android ou à un iPhone grâce à la technologie Bluetooth 4.2.

En plus d’une meilleure autonomie, le Ace 3 possède un écran 20 % plus lumineux et comprend des modes « ne pas déranger » et « veille ».

Doté d’un bracelet classique en silicone et disponible en une seule taille, le Ace 3 peut suivre le rythme cardiaque, tout en étant équipé d’un accéléromètre et d’un moteur à vibration. Le suivi du sommeil est également proposé, et le tracker encourage les enfants à se coucher à une heure précise, en leur rappelant à l’avance qu’ils doivent se coucher bientôt. En outre, Fitbit indique qu’il a équipé le bracelet de cadrans d’écran spécifiquement destinés aux enfants.

Personnalisez-le

Le Fitbit Ace a été conçu pour aider les enfants à acquérir des habitudes saines et à augmenter leur activité physique. Il permet également aux parents de suivre le niveau d’activité de leurs enfants et le nombre d’heures de sommeil. « Le Fitbit Ace 3 rend l’activité amusante avec des personnages animés de cadrans qui changent et grandissent au fur et à mesure que les enfants progressent vers leur objectif tout au long de la journée. Avec de nouveaux cadrans animés de lapin, chat, martien et vaisseau spatial, et plus de 20 horloges au choix, les enfants ont maintenant plus d’options pour personnaliser leur appareil et s’exprimer de manière amusante et engageante », explique Fitbit.

Pour aider à protéger la confidentialité, Fitbit affirme que son expérience Ace 3 est conforme à la COPPA aux États-Unis et à la RGPD en Europe. Des contrôles de confidentialité sont nécessaires pour que les enfants de moins de 12 ans utilisent le traqueur.

Le Fitbit Ace 3 est déjà disponible en précommande à partir de 79,95 euros, et sera expédié à partir du 15 mars. Si l’on considère que faire de l’exercice et rester en forme peut être une corvée pour beaucoup de gens, la stratégie de Fitbit qui consiste à jouer l’expérience est une incitation dont on peut voir que les parents sont heureux — tout en s’amusant.