Instagram va ajouter une fonction analogue à Clubhouse, et un chiffrement de bout en bout

Depuis que l’application de réseau social audio Clubhouse a gagné en popularité sur le marché, nous avons vu diverses alternatives déjà en cours de réalisation. Aujourd’hui, Instagram s’est joint à la fête et prévoit d’apporter à sa plat-forme une fonction de salle de concert basée sur l’audio. L’entreprise travaille également à l’ajout d’un chiffrement de bout en bout pour les discussions.

Selon un récent tweet de Alessandro Paluzzi, Instagram teste actuellement une fonctionnalité analogue à Clubhouse pour son application. Cette fonction, appelée “salons audio”, est actuellement en cours de développement. Cependant, Paluzzi a pu acquérir quelques captures d’écran présentant cette fonctionnalité.

Vous pouvez les voir dans son tweet ci-dessous :

Dans l’une des captures d’écran, il y a une icône de micro juste à côté de l’icône de caméra sur Instagram. Dans la deuxième capture d’écran, on peut voir un message de “chargement” sur le profil de l’utilisateur, qui indique l’ouverture du salon audio. En plus du message de chargement, il y a également une icône de micro et une croix. Cela peut donc signifier que l’utilisateur peut couper ou réactiver le son de son micro ou quitter le salon audio.

Cette découverte survient juste après que Facebook ait signalé avoir développé un clone de Clubhouse. De plus, lors de l’annonce de la fonctionnalité des salons en direct (“Live Rooms”), Instagram a déclaré qu’elle “explore des outils plus interactifs tels que l’offre de contrôles de modérateurs et de fonctionnalités audio qui seront disponibles dans les prochains mois“.

Chiffrement de bout en bout dans les discussions

Outre la fonction de salons audio, Paluzzi a également découvert que l’entité détenue par Facebook travaille pour permettre un chiffrement de bout en bout pour les discussions. Il a partagé une autre capture d’écran de l’application, qui montre l’écran de chat avec le message “start end-to-end encrypted chat“.

Cela signifie donc que l’entreprise ajoutera bientôt E2EE pour les chats sur la plateforme. Cette décision intervient après que Facebook ait décidé d’intégrer ses services de chat dans une seule et même plateforme. En conséquence, l’entreprise s’assure désormais de protéger la vie privée de ses utilisateurs en ajoutant une couche de protection supplémentaire aux chats personnels.