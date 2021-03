Un événement Apple est prévu le 23 mars pour l’iPad Pro, les AirTags, les AirPods et l’Apple TV

Maintenant que nous sommes entrés dans le mois de mars, nous entrons dans le territoire des événements du printemps, et aujourd’hui, nous avons peut-être appris la date du prochain événement du géant à la pomme croquée. En supposant que la rumeur d’aujourd’hui se vérifie, cet événement pourrait avoir lieu dans quelques semaines seulement.

Les dernières rumeurs indiquent que le 23 mars sera la date de l’événement prévu par Apple pour la sortie d’une version actualisée de l’iPad Pro, ainsi que des AirTags, AirPods et Apple TV.

À l’origine, l’événement devait se tenir le 16 mars, mais le 23 mars semble maintenant être la date la plus probable. Jon Prosser, un spécialiste de Apple avec une solide expérience, a fourni les détails.

Updated info from a reliable source 👇 Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV Take that however you’d like… — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Les experts s’attendent à un rafraîchissement en mars de la gamme phare de tablettes Apple, l’iPad. Bien que l’appareil ait été mis à niveau en 2020, cette mise à jour était relativement mineure et n’offrait que des améliorations minimes par rapport à 2018. Beaucoup ont pensé que le rafraîchissement de 2020 n’était qu’une mise à jour en attendant qu’une mise à niveau plus substantielle puisse être préparée. L’iPad Pro (2021) aurait un écran mini LED, un modem 5G et un processeur pour rivaliser avec les Mac M1.

Les AirTags sont quant à eux de simple petit traqueur qui peuvent être placées sur les appareils, dans les sacs à main, sur les clés, etc. pour faciliter la recherche d’objets facilement perdus.

De nombreuses rumeurs entourent les nouveaux AirPods 3 d’entrée de gamme, bien que la plupart d’entre elles indiquent une taille plus petite, analogue à celle des AirPods Pro. Il est probable que les nouveaux modèles pourraient être dotés de la même technologie d’égalisation de la pression que les Pro, une caractéristique qui égalise la pression dans l’oreille et rend le port des appareils plus confortable pendant de longues périodes. Cependant, l’annulation du bruit restera probablement une caractéristique des modèles « Pro ».

En même temps que l’événement de OnePlus

Une mise à niveau de l’Apple TV serait un ajout bienvenu à l’événement de mars. L’Apple TV n’a pas été actualisée depuis des années, ce qui laisse penser qu’Apple pourrait l’abandonner pour rendre son application Apple TV disponible pour diverses plateformes de Smart TV. Cependant, étant donné les inquiétudes généralisées concernant la confidentialité des Smart TV, il semble peu probable qu’Apple oriente les gens vers cette option.

En outre, Apple a toujours préféré offrir une expérience plus intégrée. Avec l’importance croissante de la diffusion en continu, sans parler du service Apple TV+ d’Apple, une nouvelle et attrayante Apple TV pourrait faire une avancée majeure sur le marché.

Il convient de souligner que, si cette date s’avère correcte, Apple ne sera pas la seule entreprise à organiser un événement le 23 mars. OnePlus a également confirmé qu’elle dévoilera l’intégralité de la gamme OnePlus 9 le 23 mars, donc si Apple prévoit effectivement la même date pour son propre événement et qu’aucune des deux sociétés ne la reporte, ce sera une journée bien remplie dans le monde de la technologie grand public.