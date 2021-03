La série Huawei P50 pourrait marquer le début de HarmonyOS, l’alternative à Android

Si l’interdiction de Huawei a empêché la société d’utiliser les applications de Google, la société chinoise a toujours été autorisée à utiliser le système d’exploitation Android de Google sur ses smartphones, mais cette mesure a toujours semblé temporaire. Fin 2019, Huawei a dévoilé HarmonyOS, son propre système d’exploitation destiné à remplacer Android, mais jusqu’à présent, nous ne l’avons vu que sur des appareils tels que les smartwatches et les téléviseurs, et non sur les smartphones.

Il semble maintenant que la série de flagships Huawei P50 pourrait enfin voir le début de HarmonyOS sur les smartphones (sans compter quelques versions bêta qui ont été lancées lors du lancement du Huawei Mate X2 en février).

Cette nouvelle arrive depuis une publication sur la plateforme chinoise Weibo par une publication appelée Fast Technology, telle que partagée par Gizchina. Traduit, il indique que « le Huawei P50 ne sera pas le premier smartphone à utiliser Hongmeng [le nom de HarmonyOS en Chine] mais il sera le premier à être préinstallé en usine [sic] ».

Cela semble donc suggérer que, bien que certains smartphones puissent maintenant exécuter HarmonyOS en version bêta, le futur Huawei P50 sera le premier smartphone que vous pourrez acheter avec un système d’exploitation préinstallé, peut-être comme seule option.

Depuis l’interdiction de Huawei en 2019, HarmonyOS a suscité beaucoup d’attentes et nous sommes curieux de voir comment il fonctionne sur un smartphone. Mais attendons de voir si cette fuite est exacte avant de nous emballer.

HarmonyOS, mais uniquement en Chine ?

Qu’elle soit équipée de HarmonyOS ou Android, la gamme P50 utilisera l’App Gallery de Huawei et non le Play Store de Google pour les applications. L’App Gallery a enregistré une croissance considérable et a été adoptée par des entreprises européennes, notamment l’application de remplacement Uber Bolt et les cartes HereWeGo de Nokia, mais les applications américaines couramment utilisées restent rares.

Qu’en est-il de HarmonyOS ? Lors d’une présentation en septembre 2021, le président du Huawei Business Group, Richard Yu, a confirmé que le système d’exploitation atteindrait les smartphones en 2021, après que la société ait mis la version bêta de HarmonyOS 2.0 à la disposition des développeurs pour une utilisation sur les produits de la maison connectée. La version finale de HarmonyOS pour les smartphones n’a pas encore été présentée, bien qu’une version de développement ait révélé qu’il restait du code Android. Mais ce logiciel n’était pas une version finale, il n’est donc pas clair combien de choses seront modifiées avant qu’il ne soit utilisé sur du matériel Huawei commercial.

Il est également possible que Huawei ne lance qu’un P50 avec HarmonyOS en Chine, selon le rapport de la rumeur, ce qui signifierait que les versions mondiales des smartphones continueraient à utiliser la version open source d’Android et la surcouche EMUI par-dessus.

Un lancement au premier semestre 2021

Au même moment où les informations sur le système d’exploitation Huawei P50 étaient partagées, une photo du protecteur d’écran du plus grand modèle, le P50 Pro, a été divulguée, comme l’a repéré MyFixGuide. Les fuites de protection d’écran peuvent souvent nous donner une indication précoce de ce à quoi ressemblera l’écran d’un smartphone à venir, mais dans ce cas, à part le fait que son écran est incurvé sur les bords, on ne peut pas dire grand-chose des photos.

La courbe semble très légère, ce qui suggère que le Huawei P50 Pro n’aura pas un écran « waterfall » aussi spectaculaire que celui du Mate 40 Pro. Il n’y a pas de trou visible pour la caméra frontale, mais cela signifie probablement que le protecteur couvrira l’objectif. Cette fuite ne nous apprend donc pas grand-chose sur le Huawei P50 Pro, mais au moins, elle donne l’impression que le smartphone va bientôt arriver.

Le lancement de la gamme de smartphones Huawei P50 est prévu pour le premier semestre 2021.