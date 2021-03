Google pourrait lancer le Pixel 5a en mai

Le futur smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 5a, pourrait arriver très bientôt — nous pensions d’août, un an après le Pixel 4a, mais une nouvelle fuite le fixe plutôt à un lancement en juin.

Le mois dernier, nous avons vu les prétendus rendus CAO du futur smartphone abordable de Google — le Pixel 5a — apparaître en ligne. Si vous attendez de voir si Google va reproduire le Pixel 4a 5G avec un meilleur processeur comme le prétend la fuite, alors vous serez heureux de savoir quand attendre une confirmation officielle. Une nouvelle rumeur concernant la date de lancement du Pixel 5a circule actuellement sur la toile.

Selon Jon Prosser, le futur smartphone abordable de Google, prétendu être le Pixel 5a, pourrait être lancé le 11 juin. Bien qu’il ne mentionne pas exactement l’appareil, on peut supposer sans risque que l’appareil en question est le Pixel 5a, à moins que Google n’intensifie sérieusement son positionnement sur le marché et ne lance le désormais célèbre smartphone pliable, le Pixel Fold.

New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021