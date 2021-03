Google célèbre la Journée internationale des droits des femmes en doodle

Le Google Doodle du 8 mars 2021 célèbre la Journée internationale des droits des femmes en soulignant une série de premières dans l’histoire des femmes. La vidéo du doodle honore et rend hommage à de nombreuses pionnières qui ont ouvert des portes et ouvert la voie à des générations de femmes dans le monde entier. C’est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Dans cette optique, Google a déjà publié de nombreux doodles qui mettent en scène de nombreuses pionnières de l’histoire des femmes en prévision de cette célébration mondiale. Le doodle vidéo « lève effectivement la main » sur toutes les femmes, passées, présentes et futures.

Le doodle se concentre sur les mains qui ont ouvert les portes aux femmes d’aujourd’hui, y compris celles des premières femmes à voter et d’autres militantes. D’autres mains à l’honneur aujourd’hui sont celles de femmes scientifiques, écrivains, athlètes et artistes pionnières du monde entier.

Frustrées par l’oppression et l’inégalité dont elles ont longtemps souffert, les femmes se sont fait entendre au début du XXe siècle pour faire campagne en faveur du changement. La Journée internationale des droits des femmes a vu le jour en 1909 aux États-Unis sous le nom de « Women’s Day ». Elle a pris de l’ampleur et est devenue un événement mondial avec un point focal chaque année, le thème de 2021 étant « Leadership féminin ».

D’autres initiatives

Google a également ajouté une série de fonds d’écran exclusifs pour les appareils Pixel dans sa mise à jour de mars 2021 que vous pouvez orner pour aider à célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Une section dans le Google Play Store est également consacrée aux développeuses, aux créatrices de contenu et aux femmes qui repoussent les limites des applications, des films et des contenus écrits.

Même si elle ne résout pas beaucoup des problèmes auxquels les femmes sont confrontées quotidiennement dans le monde, elle constitue une autre étape importante pour le mouvement annuel de la Journée internationale des droits des femmes en 2021.