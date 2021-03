Avec Petal Mail, Huawei travaille sur sa propre alternative à Gmail

La société aurait déjà lancé des solutions de remplacement pour les services mobiles de Google (appelés Huawei Mobile Services), ainsi que des alternatives au Play Store (AppGallery) et à Google Maps ( Petal Maps ). L’entreprise a notamment déposé une poignée d’autres marques préfixées Petal. Bien que ces services n’aient pas vraiment connu de succès en dehors de la Chine, Huawei poursuit ses développements, et cherche à combler le vide laissé par Gmail.

