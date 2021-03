Fitbit lancera ce mois-ci un nouveau tracker d’activité pour les enfants, le Ace 3

La société Fitbit, qui appartient désormais à Google, poursuit son activité malgré son rachat par le géant de la recherche basé à Mountain View. Elle s’apprête donc à lancer un autre appareil wearable dès ce moment.

L’année dernière, Fitbit a acquis Doki Technologies — une société qui a produit la première montre pour enfants capable de passer des appels vidéo. Est-ce que Fitbit envisage d’intégrer cette technologie à son nouveau bracelet connecté Ace, en le transformant en une véritable montre compatible compatible 4 G.

Le site allemand WinFuture rapporte que le Fitbit Ace 3, un appareil qui s’adresse principalement aux enfants, pourrait être lancé dans environ quelques jours, avec évidemment un ensemble de fonctionnalités spécialement adaptées à cette catégorie d’utilisateurs.

Le nouveau Ace 3 sera doté d’un écran OLED de 1,47 pouce qui prend en charge la saisie tactile et offre une résolution de 240 x 240 pixels. Ce n’est pas censé être une montre connectée, donc ça n’en a pas l’air, mais Fitbit veut rendre le nouveau Ace aussi approprié que possible pour les enfants, et prévoit deux combinaisons de couleurs assez cool, à savoir le noir et le rouge et le bleu et le vert.

Il va sans dire que Fitbit veut que son nouveau tracker d’activité impressionne en matière d’autonomie, car soyons honnêtes, convaincre un enfant de recharger l’appareil au quotidien n’est pas aussi facile à faire qu’il n’y paraît. Ainsi, le Fitbit Ace 3 offrira jusqu’à 192 heures d’autonomie par charge, la source susmentionnée affirmant qu’il faudrait environ 2 heures pour passer de 0 à 100 %.

Pas de surveillance cardiaque

En ce qui concerne les capteurs, le Fitbit Ace 3 sera doté de l’ensemble des fonctions habituelles, mais il ne sera pas équipé d’un cardiomètre. Il sera toujours capable de surveiller le sommeil et de suivre les pas et d’autres activités, les données étant ensuite synchronisées avec un appareil Android ou un iPhone grâce à l’application autonome Fitbit.

Au final, le Fitbit Ace 3 devrait être plutôt abordable, avec un prix qui devrait avoisiner les 100 dollars aux États-Unis. Selon la fuite, ce dispositif Fitbit Ace 3 sera révélé lors d’un événement (ou simple communiqué de presse) le 15 mars 2021.