Les nouveaux Pixel Buds 3 de Google pourraient être lancés en avril

Les nouveaux écouteurs Pixel Buds de Google pourraient être lancés très bientôt, selon l’informateur Jon Prosser, qui a tweeté que la marque lancera de nouveaux écouteurs sans fil en avril.

Prosser, qui a souvent eu raison de ses prédictions, affirme également qu’ils seront bientôt rejoints par un nouveau smartphone Google le 11 juin :

Google stuff: New Pixel Buds coming mid-April. New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔 🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx — Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021

Les véritables Google Pixel Buds sans fil (2020) ont été lancés l’année dernière, délaissant le câble reliant les 2 écouteurs. Ces nouveaux Pixel Buds vont probablement améliorer les derniers écouteurs sans fil de la société — en fait, ils devront le faire si Google veut concurrencer des modèles populaires comme les Apple AirPods Pro et les Sony WF-1000XM3.

En dehors du tweet de Prosser, les détails des nouveaux Pixel Buds sont minimes, mais il y a quelques améliorations que nous aimerions voir dans les prochains écouteurs de Google.

Pour commencer, Google doit apporter de solides améliorations aux performances audio des Pixel Buds, souvent décriés dans leur faible réponse dans les basses. Si Google veut concurrencer les AirPods Pro, la société devra également mettre en place une sorte technologie active de réduction du bruit, qui devient rapidement une norme pour les véritables écouteurs sans fil.

Des améliorations attendues

Une plus longue autonomie serait également bienvenue ; les Pixel Buds 2020 sont livrés avec 3 heures de charge, et 21 heures supplémentaires sont fournies par le boîtier de charge. Si une autonomie combinée de 24 heures n’est pas terrible, cette durée de 3 heures est plutôt lamentable par rapport aux autres véritables écouteurs sans fil disponibles sur le marché, et l’on peut espérer que Google apporte une amélioration décente à ses prochains Pixel Buds dans ce domaine.

Bien que nous n’ayons pas entendu de rumeurs sur un nouveau modèle de Google Pixel Buds avant maintenant, une date de lancement en avril est possible. Si la nouvelle des Pixel Buds 3 est certainement passionnante, espérons qu’elle ne subira pas le même sort que les Pixel Buds 2, qui ont connu plusieurs retards avant d’être mis en vente. Pour ceux qui ne le savent pas, Google a annoncé les Pixel Buds 2 aux côtés du Pixel 4 lors de son événement Made by Google en octobre 2019 et l’a mis à disposition des clients en avril 2020. Même après ce délai, les utilisateurs ont signalé des problèmes de coupure audio et Google a fini par le corriger avec des mises à jour au bout de quelques mois.