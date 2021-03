Test de la sonnette Arlo Essential Video Doorbell sans fils : la crème de la crème

L’intérêt pour la sécurité connectée et intelligente a connu une hausse spectaculaire en 2020, même si la plupart des gens ont dû rester chez eux. Et comme l’année 2021 se poursuit, il est très probable que l’intérêt continuera à progresser de manière très positive. Cela va de soi, maintenant que ce qui était considéré comme un écosystème onéreux est devenu un peu plus accessible. Arlo profite de cette tendance avec sa gamme de sonnettes connectées vidéos.

Arlo a commencé à s’éloigner de ses stations de base, avec de nouveaux produits fonctionnant à la fois avec elles et par un traditionnel réseau sans fil. La sonnette vidéo Arlo Essential Video Doorbell sans fils est le premier produit que j’ai vu qui n’offrait pas de compatibilité avec une station de base, fonctionnant uniquement par un réseau sans fil. Fonctionnant sur le réseau Wi-Fi de votre maison, elles appellent votre smartphone lorsque quelqu’un sonne, afin que vous puissiez les voir à l’écran et avoir une conversation bidirectionnelle, même si vous n’êtes pas là ; et, elles envoient des alertes dès qu’elles détectent un mouvement.

Comme elle fonctionne sur batterie, ce modèle est plus facile à installer que la sonnette vidéo filaire de l’entreprise, mais on se retrouve avec un produit beaucoup plus volumineux. La résolution vidéo reste la même, et le prix des deux modèles, filaire et sans fil, est identique. Le seul véritable inconvénient est qu’avec un réseau à 2,4 GHz seulement, vous n’obtiendrez peut-être pas un signal aussi puissant.

L’attrait est évident, tant en matière de sécurité (s’il y a quelqu’un qui rôde dans le jardin de devant par exemple !) que de commodité (un coursier est là, mais je ne peux pas me rendre à la porte !) Donc, avec la promesse d’une installation sans tracas et d’une vidéo haute définition avec HDR et vision nocturne, la sonnette vidéo Arlo Essential Doorbell sans fils pourrait-elle être le moyen idéal de rendre votre porte d’entrée plus intelligente ?

Dans la boîte, on retrouve :

Arlo Video Doorbell sans fils

Plaque de fixation plate

Plaque de fixation d’angle

Kit d’alimentation

Kit de vis

Goupille de dégagement de sécurité

Extension de câble

Guide de démarrage rapide

Arlo Essential Video Doorbell sans fils: design

La conception sans fil aide certainement, mais j’ai déjà testé plusieurs sonnettes de porte vidéo de différentes marques, et c’est toujours agréable de savoir que l’installation sera simple et sans douleur, que je dispose ou non d’une infrastructure existante pour une sonnette de porte.

Regardez la sonnette Essential Video Doorbell sans fils de face, et vous auriez du mal à remarquer la différence entre elle et la sonnette vidéo Arlo filaire. Les deux sont des dispositifs en forme de losange, avec des châssis assez étroits qui devraient s’adapter assez facilement sur la plupart des cadres de porte.

La grande différence est que ce modèle sans fil est alimenté par une batterie interne, ce qui rend l’ensemble plus volumineux (143 x 37 x 47 mm). En tout, c’est à peu près la plus grosse sonnette vidéo que j’ai vue — bien qu’elle soit suffisamment étroite pour s’adapter facilement à la plupart des cadres de porte.

Le châssis résistant aux intempéries est à peu près ce que nous attendons de la marque. Le look privilégie le minimalisme, avec un haut-parleur à double sens et une caméra en haut capable de fonctionner en full HD qui fonctionne plutôt bien le jour et surtout la nuit comme nous le verrons dans la suite de l’article.

Une installation simplifiée

Comme elle fonctionne avec une batterie, cette sonnette est facile à installer. Il suffit de visser le support sur votre cadre de porte, et d’y fixer la sonnette. Une équerre de fixation est même fournie si vous en avez besoin. Ensuite, pour la charger, vous utilisez l’outil fourni pour désaccoupler la sonnette. Le fait de devoir utiliser l’outil fourni pour retirer la sonnette ne signifie pas qu’on n’essayera pas de la voler, mais cela dissuadera certainement le voleur opportuniste.

En outre, la sonnette dispose d’un anneau de LED autour de la sonnette pour que les gens sachent qu’il faut appuyer dessus quand ils s’approchent de la porte.

La relier à votre carillon

Si vous avez déjà une sonnette filaire, vous pouvez brancher ses câbles d’alimentation sur les connecteurs de la Arlo. Cela permet à la sonnette vidéo de sonner votre carillon interne. Si vous n’avez pas de carillon interne, Arlo vend un modèle sans fil. Toutefois, ce système est compatible avec les enceintes Alexa, ce qui permet de faire sonner vos enceintes Echo lorsque quelqu’un est à la porte d’entrée.

Notez que vous aurez besoin de quelque chose, car la sonnette ne fait pas beaucoup de bruit toute seule ; il suffit d’une simple tonalité pour faire savoir à l’appelant qu’il a appuyé sur le bouton.

Arlo Essential Video Doorbell sans fils : caractéristiques

Une fois que la sonnette est en place, vous devez utiliser l’application pour la connecter. Tous les autres produits Arlo que j’ai testés sont compatibles avec les stations de base Arlo, mais cette sonnette n’utilise que le Wi-Fi à 2,4 GHz et se connecte donc à un réseau Wi-Fi ordinaire. Cela signifie que vous aurez besoin d’un réseau Wi-Fi décent près de votre porte d’entrée, ce qui ne sera probablement pas un problème pour quiconque possède un réseau maillé sans fil.

Une fois connectée à l’application, la sonnette ressemble et fonctionne comme n’importe quelle autre caméra Arlo que vous avez connectée, en montrant une vue miniature de ce que la caméra a vu en dernier. Si vous souhaitez enregistrer une vidéo, vous devrez alors passer à un abonnement Arlo Smart.

Arlo Smart Premiere vous permettra d’enregistrer en pleine résolution et coûte 2,49 euros par mois. Vous pouvez passer à l’option Multi-Caméra pour 7,99 euros par mois, qui couvre cinq caméras. L’historique des vidéos est de 30 jours dans tous les cas.

Arlo Smart donne également accès à des zones d’activité dans le cloud, qui vous permettent de définir les parties de l’image qui vous intéressent. Bien que la détection de mouvement se fasse depuis le capteur IRP, une fois que la caméra s’est réveillée, la vidéo est analysée pour voir où le mouvement s’est produit, et si la vidéo doit être ignorée.

Vous recevez également des notifications intelligentes — vous pouvez sélectionner le mouvement dont vous souhaitez être informé : personnes, animaux, véhicules et autres mouvements. Ces notifications sont généralement très bonnes, avec juste quelques erreurs de classification occasionnelles.

Arlo Essential Video Doorbell sans fils : utilisation

Toutes les séquences sont accessibles depuis l’application, qui affiche des vignettes précises pour chaque enregistrement ; vous pouvez les filtrer par type d’événement (personne, animal, véhicule, mouvement ou sonnette), par dispositif et par date. Trouver un événement particulier est très rapide, et vous pouvez télécharger n’importe quel clip sur votre smartphone.

Bien entendu, le principal type de notification que vous recevrez est celui qui vous est adressé lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette. Comme la sonnette filaire de Arlo, la Video Doorbell sans fils ne se contente pas d’envoyer une simple notification, elle pousse votre smartphone à sonner. C’est un bien meilleur système, et cela signifie que vous aurez beaucoup moins de chances de manquer un visiteur.

Si vous répondez à partir de l’écran de verrouillage de votre smartphone, vous recevez un appel en mode audio uniquement. Mais, vous allez également disposer d’un mode vidéo pour voir l’interlocuteur. La vidéo et l’audio étaient claires, tant sur mon smartphone qu’à travers la sonnette.

Si vous manquez un appel (ou si vous ne voulez pas répondre), la sonnette vidéo Arlo peut être configurée pour demander de laisser un message. La sonnette indique aux visiteurs d’appuyer une seconde fois sur le bouton pour laisser un message.

Vous pouvez non seulement répondre directement, mais aussi utiliser les messages préenregistrés de l’application. Si vous disposez d’une enceinte connectée Amazon Echo, vous pouvez activer Alexa Announcements pour recevoir des notifications chez vous.

Enfin, vous pouvez utiliser le mode silencieux pour désactiver complètement les appels entrants, ce qui est pratique si vous ne voulez pas être dérangé.

Arlo Essential Video Doorbell sans fils : qualité vidéo

Comme la sonnette à fil, la Video Doorbell sans fils dispose d’un capteur photo d’une résolution de 1 536 x 1 536 pixels. Le choix de l’équerre permet d’obtenir un champ de vision de 180 degrés, capturant jusqu’aux jambes des personnes, plutôt que de les découper comme le font les sonnettes de porte avec une résolution d’écran large.

La qualité d’image est tout ce que j’attends d’Arlo. Pendant la journée, la résolution supplémentaire par rapport à ses rivaux permet d’obtenir une vidéo claire et détaillée, jusque dans le fond de l’image. Notez que la caméra s’adapte mieux aux « objets » qui se déplacent plus lentement, comme les personnes qui se tiennent devant votre porte d’entrée, plutôt que celles qui passent devant. Grâce au mode HDR, vous obtenez une vidéo de qualité même si, comme moi, votre porte d’entrée peut être orientée face au soleil.

La nuit, s’il y a suffisamment de lumière ambiante, la sonnette capture la vision nocturne en couleurs, qui est impressionnante de détails. Vous perdez une certaine distance de vision, mais les personnes en gros plan sont extrêmement nettes, et vous pouvez distinguer les détails de ce qu’elles portent. Là encore, la vidéo à haute résolution contribue à maintenir la qualité.

Arlo Essential Video Doorbell sans fils : autonomie

Arlo prétend que la batterie de ce modèle peut durer jusqu’à 6 mois, mais en réalité, cela dépend de la fréquence à laquelle votre caméra capte les mouvements. En fonction de l’emplacement et de l’utilisation de ma sonnette, il est probable que j’en tire trois mois d’utilisation.

Si vous avez déjà une sonnette filaire, vous pouvez brancher ses câbles d’alimentation sur les connecteurs de la Arlo. Cela fournit suffisamment d’énergie pour maintenir la batterie à niveau.

Arlo Essential Video Doorbell sans fils: verdict

Le choix de sonnettes connectées a explosé, avec de nombreuses options de qualité disponibles sur le marché. Le choix dépendra du kit que vous avez déjà et de ce que vous voulez. Si vous possédez déjà des enceintes Amazon Echo, les sonnettes connectées Ring vous permettent de répondre directement aux appels ; ici, vous recevez au moins des notifications que vos enceintes, même si vous devez utiliser l’application pour répondre.

Si vous disposez d’enceintes avec Google Assistant, le choix est plus clair : la Nest Hello offre une meilleure intégration.

Pour tous les autres, la sonnette Arlo Essential Video Doorbell est un excellent choix. J’aime la façon dont elle fait sonner votre smartphone, et l’application Arlo est excellente. C’est un choix particulièrement judicieux si vous avez d’autres caméras Arlo, car vous pouvez contrôler toute la sécurité grâce à une seule application. Si vous recherchez une sonnette vidéo de qualité et à haute résolution, la Video Doorbell sans fils est un excellent choix.