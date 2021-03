Crucial lance un disque Portable SSD de 4 To, idéal pour votre console

Crucial a révélé une mise à jour de sa gamme de Portable SSD qui devrait faire l’unanimité parmi les fans de photographie et même de jeux. Lancée à l’origine avec des capacités de 1 et 2 To, la gamme X6 Portable SSD de Crucial, compacte et résistante, a été étendue avec un modèle de 500 Go à 69,99 euros et un modèle de 4 To à 487,99 euros.

La nouvelle version de 4 To du X6 Portable SSD de Crucial est sa plus grande capacité à ce jour, et qui plus est, avec seulement 11 x 69 x 64 mm et un poids de 40 g, elle tient dans votre poche. Malgré sa portabilité, le nouveau X6 offre encore beaucoup aux utilisateurs avides de temps et de données, en promettant une vitesse allant jusqu’à 800 Mo/s, soit 5,6 fois plus vite que la plupart des disques durs traditionnels.

Avec des vitesses de 800 Mo/s en lecture et en écriture, le Crucial X6 surpasse ses adversaires tels que le redoutable Samsung T5, qui a une vitesse de transfert de 540 Mo/s.

Crucial a lancé le X6 Portable SSD l’année dernière, promettant un disque externe de grande capacité qui sera agréable à utiliser avec le connecteur USB-C de votre ordinateur portable.

À l’intérieur du nouveau Portable SSD de 4 To se trouve un connecteur USB 3.2 Gen-2, offrant une vitesse plus rapide allant jusqu’à 10 Gb/s. Comme il prend en charge Windows, macOS et Android, le périphérique de stockage fonctionne avec presque tous les PC et consoles de jeux, y compris la PS4 et la Xbox One.

Très puissant et robuste

Si vous disposez d’un port USB-C sur votre ordinateur portable, l’appareil est prêt à l’emploi — et pour ceux qui disposent d’un port USB-A, vous pouvez ajouter un adaptateur supplémentaire. En ce qui concerne la durabilité, le Crucial X6 Portable SSD peut survivre à une chute de 2,5 mètres grâce à sa résistance aux chocs et aux vibrations, et se targue également d’une résistance aux températures « extrêmes », ainsi que d’une garantie de trois ans.

Le Crucial X6 Portable SSD de 4 To est d’ores et déjà disponible sur Amazon au prix de 487,99 euros.