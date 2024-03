Copilot de Microsoft : un potentiel non exploité malgré un coût élevé

Les assistants d’IA gèrent les e-mails, les réunions et d’autres tâches. Pourtant, certains se montrent sceptiques à leur égard en raison de leur coût élevé et de leurs applications limitées, et le chatbot de Microsoft ne fait pas exception à la règle.

L’assistant intelligent Copilot se vend bien jusqu’à présent, mais les testeurs qui l’utilisent depuis plus de 6 mois ne disent qu’une chose : « Il est utile, mais n’est souvent pas à la hauteur de son prix ». Le prix ? 30 dollars par personne et par mois.

Avec Copilot pour Microsoft 365, une mise à jour de l’IA qui s’intègre à Word, Outlook et Teams, Microsoft obtiendrait l’un de ses plus grands succès depuis des décennies. En utilisant des indices de langage naturel, il peut créer des documents, générer du texte et résumer des e-mails en utilisant la même technologie que ChatGPT d’OpenAI. Selon Microsoft, la demande initiale est sans précédent et les entreprises qui l’ont testé l’ont trouvé utile — mais Microsoft n’a pas communiqué d’informations sur le nombre d’inscriptions.

La plupart des gens se souviendront de la presse sur les milliards que Microsoft a pariée pour que cela se produise pour l’entreprise — 13 milliards de dollars d’investissement dans OpenAI, pour être précis. En conséquence, les actions de Microsoft ont grimpé en flèche, convaincues que cette technologie d’IA allait booster leur chiffre d’affaires. Un analyste de RBC Capital, Rishi Jaluria, a déclaré : « Copilot doit être un succès pour que l’action fonctionne ».

Copilot a été mentionné plus de 50 fois lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats.

Le spot publicitaire de Microsoft pour le Super Bowl

Dimanche dernier, Microsoft a diffusé son premier spot publicitaire du Super Bowl en quatre ans, présentant Copilot comme une ressource susceptible d’aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs.

Microsoft a parié sur le fait que les entreprises accepteraient de signer de gros contrats parce qu’elles souhaitent utiliser cette IA particulière. En novembre, lorsque le logiciel d’IA a été lancé à l’échelle nationale, les entreprises devaient s’engager à souscrire au moins 300 abonnements à l’assistant. Selon un distributeur de logiciels de Microsoft, de nombreuses personnes ne sont pas disposées à faire un investissement aussi important pour des produits qui n’ont pas encore fait leurs preuves. Le mois dernier, Microsoft a abaissé ses exigences minimales pour permettre à de plus petits groupes d’utiliser le logiciel d’IA.

Certaines entreprises hésitent à utiliser la technologie de l’IA tant que la médiatisation n’est pas retombée. Selon une enquête du Boston Consulting Group, près de deux tiers des dirigeants d’entreprise pensent qu’il faudra au moins 2 ans pour que l’IA générative dépasse la médiatisation, même s’ils déclarent que l’IA est une priorité essentielle pour leur organisation. La plupart des personnes interrogées souhaitent limiter l’utilisation de l’IA générative à des expériences à petite échelle.