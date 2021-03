Twitter teste de nouvelles fonctionnalités d’achat sur Android

Twitter semble avoir confirmé sa première incursion dans le monde du commerce électronique après que des tweets expérimentaux aient été repérés en ligne. Les réseaux sociaux ont toujours été un excellent moyen de faire connaître un nouveau produit, mais, à part quelques exceptions, ils n’ont pas vraiment été très utiles pour acheter le produit en question.

Au fil des ans, les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, se sont efforcés de combler ce fossé et de faciliter, peut-être trop facilement, l’achat d’un produit. Il n’est pas surprenant que Twitter ne soit pas en reste et teste déjà un gros bouton « Shop » sur certains de ses tweets.

Le commerce électronique est le train que les réseaux sociaux essaient de prendre, en particulier la possibilité d’effectuer rapidement un achat à partir de messages ou de vidéos. Facebook a doté son propre réseau, ainsi que ceux de Instagram et de WhatsApp, de fonctions d’achat. YouTube teste également la possibilité de mettre des liens dans certaines vidéos liées aux produits.

Il n’est pas surprenant que Twitter se joigne à ce mouvement. En discutant avec TechCrunch, Twitter a confirmé qu’il testait des façons d’utiliser des tweets « organiques » à des fins de commerce électronique. La différence avec les publicités directes réside dans le fait que ce sont les créateurs qui dirigent le récit et le trafic vers la boutique qu’ils utilisent.

L’expérience de Twitter en matière de commerce électronique a été rapportée pour la première fois par Matt Navarra, qui a montré des cartes Twitter avec un gros bouton bleu « Shop ». Bien sûr, la carte indique le nom du produit, mais aussi le prix de l’article. Cela pourrait aider les utilisateurs à ne pas avoir à ouvrir un nouvel onglet pour acheter quelque chose qui a attiré leur attention. Et, cela pourrait permettre à Twitter de générer des profits à long terme.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop’s website

New-style Twitter Shopping Card shows

—Product name

—Shop name

—Product price

—“Shop” button

<-Old | New—>

ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

—Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021