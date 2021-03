Xiaomi lance la gamme Redmi Note 10 avec un capteur de 108 mégapixels

Comme prévu, Xiaomi a officiellement annoncé le lancement de sa très attendue gamme Redmi Note 10, après avoir vu de nombreuses fuites, rumeurs et images circuler sur la toile. Dans la suite de cet article, nous allons jeter un coup d’œil à certaines des principales caractéristiques des appareils avant de passer au prix et à la disponibilité.

La société a lancé trois nouveaux smartphones dans le cadre de la gamme Note 10 : le Redmi Note 10S, le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10 Pro

La Redmi Note 10 Pro est le modèle haut de gamme. Ce dernier se vante de ce que la société appelle un nouveau design « Evol ». Il est doté d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 et une luminosité maximale de 1200 bits. Il y a également une découpe de 2,96 mm pour la caméra frontale de 16 mégapixels à l’avant.

En ce qui concerne l’optique, il y a une matrice de quatre caméras à l’arrière de l’appareil qui porte un design en verre dépoli. Le capteur principal est un capteur Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels. Il y a également un objectif Super Macro de 5 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur habituel de 2 mégapixels pour les portraits.

En outre, la nouvelle application Appareil photo de la surcouche logicielle MIUI comporte une tonne de nouvelles fonctions logicielles, notamment un mode vidéo double, un mode de longue exposition et un mode VLOG.

En ce qui concerne les entrailles, le Redmi Note 10 Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 732G de Qualcomm centré sur le jeu, couplé au GPU Adreno 618. L’appareil offre également jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2. Un emplacement pour une carte micro SD permet d’augmenter la capacité de stockage jusqu’à 512 Go. Et pour alimenter tous ces composants, il y a une batterie d’une capacité 5 020 mAh avec une capacité de charge rapide de 33 W. L’appareil fonctionne avec la surcouche MIUI 12 basée sur Android 11, mais recevra très bientôt la mise à jour de MIUI 12.5.

Le Redmi Note Pro se décline en trois nouvelles options de couleur — Gradient Bronze, Glacier Blue, et Onyx Grey.

Redmi Note 10

En ce qui concerne le Redmi Note 10, il ressemble au modèle haut de gamme, mais présente quelques différences essentielles. Pour commencer, il est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces plus petit au format 20:9. Et, il n’est pas compatible avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Outre la fréquence de rafraîchissement, l’écran du Note 10 est compatible avec le format HDR 10 et possède un rapport de contraste de 4500000:1. Une découpe pour la caméra frontale de 13 mégapixels (objectif grand-angle f/2.45) se trouve au haut de l’écran, au centre.

À l’arrière, le bloc de quatre caméras du Note 10 est doté d’un capteur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle (f/2.2) de 8 mégapixels, d’un objectif macro (f/2.4) de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le Redmi Note 10 est alimentée par le processeur Snapdragon 678 de Qualcomm, qui est le successeur du Snapdragon 675. Il est couplé au GPU Adreno 612, qui est cadencé à 895 MHz pour une expérience de jeu plus fluide. En outre, il est accompagné de 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X et de 64 ou 128 Go de stockage. On retrouve une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et compatible avec la charge rapide de 33 W. Le tout tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.

Contrairement au modèle haut de gamme, le Redmi Note 10 est disponible dans les coloris Onyx Gray, Pebble White, et Lake Green.

À noter que Xiaomi décline ce modèle en version 5G. Il se vantera d’un processeur MediaTek Dimension 700, et d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S est assez analogue au Note 10. Il est livré avec le même design et un écran AMOLED de 6,43 pouces. Malheureusement, encore une fois, il n’est pas compatible avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz. La découpe de l’écran avec une caméra frontale de 16 mégapixels reste également la même.

Concernant les caméras, le Redmi Note 10S est également livré avec un module à quadruple caméra à l’arrière. Au lieu de l’objectif principal de 108 mégapixels, le Note 10S est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels. À part cela, tous les autres objectifs sont fondamentalement les mêmes que la variante Note 10 et comprennent toutes les fonctions logicielles mentionnées ci-dessus.

Sous le capot, il est équipé du processeur Helio G95 de Mediatek, d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. De plus, le Redmi Note 10S est disponible dans les coloris Onyx Gray, Pebble White, et Ocean Blue.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 10 sera disponible en France mi-mars au prix de 199,90 euros en version de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les prix et disponibilités France des autres smartphones seront communiqués le 16 mars.