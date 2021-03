L’iPad mini Pro pourrait être lancé cette année, ainsi que l’iPad mini 6

L’iPad mini est resté relativement inchangé en près d’une demi-décennie, du moins si l’on excepte les mises à niveau des spécifications et l’ajout, certes surprenant, de la prise en charge du stylet Apple Pencil. Cela pourrait toutefois changer cette année, car certains experts et analystes, comme Ming-chi Kuo, pensent que l’iPad mini 6 aura un aspect légèrement différent pour la première fois depuis longtemps. Une nouvelle rumeur est apparue et, bien qu’elle soit vague, elle semble susciter un certain intérêt pour un iPad mini Pro dans le courant de l’année.

Pendant des années, l’iPad mini est resté fidèle à son design, aujourd’hui dépassé, et à son écran de 7,9 pouces. D’après les fuites, le modèle 2021, qui serait sa sixième génération, aurait un écran plus grand, entre 8,4 et 9 pouces. Cependant, le hic est qu’il conservera exactement les mêmes dimensions et le même design, mais avec des bords d’écran plus fins pour loger l’écran plus grand.

En Corée du Sud, une rumeur fait état d’un iPad mini Pro présentant encore plus de différences que l’iPad mini 6 prévu. Celui-ci aurait un écran de 8,7 pouces, un châssis plus large et une plus grande hauteur. À part cela, la source reste muette sur les autres changements qui interviendront, laissant le reste à la spéculation.

Cette rumeur concernant l’iPad mini Pro soulève de nombreuses questions, notamment sur ce qui sera « Pro » à son sujet. Avec des spécifications améliorées et la prise en charge du Apple Pencil, la gamme « mini » actuelle et la prochaine génération peuvent déjà être considérées comme des modèles « Pro » de leur catégorie.

Apple pourrait y ajouter une forme de Smart Keyboard, mais il est presque inimaginable qu’elle diversifie et dilue sa gamme de produits de cette manière.

Pas un marché ?

En fait, un tel iPad mini Pro devrait répondre à la question de savoir qui achèterait un tel appareil en premier lieu. 9to5Mac explique que le succès continu de l’iPad mini est principalement dû aux entreprises qui préfèrent que les choses restent inchangées au fil des ans pour rester compatibles avec les systèmes et accessoires dans lesquels elles auraient pu investir.

En effet, les modifications attendues de l’iPad mini 6 font allusion à cette mise à niveau plus conservatrice, ce qui laisse penser qu’il n’y aura peut-être pas de grand marché pour un iPad mini Pro au final.