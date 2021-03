Vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo WhatsApp avec un ordinateur de bureau

WhatsApp a enfin ajouté la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo depuis un ordinateur de bureau. Vous pourrez désormais passer des appels depuis votre application WhatsApp sur Windows ou macOS à vos contacts.

Les appels à partir de la version de bureau de WhatsApp sont pris en charge à partir de la version 64 bits de Windows 10 (1903) et de macOS 10.13 ou plus récente. Le service ne fonctionnera pas sur WhatsApp Web qui est accessible par un navigateur Web.

Les appels vocaux et vidéo ne sont pas une idée nouvelle pour WhatsApp : les applications mobiles pour Android et iOS offrent déjà cette fonctionnalité, et WhatsApp a commencé à déployer la fonction d’appel de bureau pour un petit groupe d’utilisateurs à la fin de l’année dernière. Mais le lancement d’aujourd’hui signifie que la fonctionnalité est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp sur une version de bureau, ce qui rend les appels plus omniprésents sur tous les appareils WhatsApp.

WhatsApp a également fait en sorte que les appels fonctionnent de manière transparente pour les orientations portrait et paysage. Les appels apparaîtront dans une fenêtre autonome redimensionnable sur l’écran de votre ordinateur, qui est réglé pour être toujours en haut.

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Pour passer ou recevoir des appels sur la version de bureau de WhatsApp, vous aurez besoin d’un micro et d’une caméra sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le matériel intégré de votre PC ou y connecter des périphériques externes. Les appels passeront par la connexion Internet de votre PC et non par votre smartphone. Cependant, selon WhatsApp, votre smartphone devra également être connecté à Internet.

Malheureusement, les appels de groupe ne sont pas pris en charge pour l’instant, mais la plateforme prévoit d’ajouter cette fonctionnalité à l’avenir.

En ce qui concerne la protection de la vie privée, WhatsApp écrit sur son blog que les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp sont chiffrés de bout en bout.