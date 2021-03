AMD dévoile sa Radeon RX 6700 XT, et la lancera le 18 mars à 479 dollars

Comme prévu, AMD a dévoilé la nouvelle carte graphique RX 6700 XT pour le grand public. Prêt pour les chiffres ? Allons-y. Cette carte fonctionne avec 12 Go de GDDR6 profitant de la technologie AMD Infinity Cache, 40 unités de calcul, et tout ce dont un joueur a besoin pour jouer avec une résolution 1440p et des « fréquences d’images ultras élevées ». Cette carte graphique fonctionne avec les technologies AMD FidelityFX, Radeon Image Sharpening, DirectX 12 Ultimate, Radeon Boost VRS, et Radeon Anti-lag et AMD FreeSync.

« Les jeux actuels sont plus exigeants que jamais, demandant une puissance de calcul toujours croissante dans le but de retranscrire des expériences de jeu immersives et bluffantes », a déclaré Scott Herkelman, Corporate Vice President General Manager, Graphics Business Unit chez AMD. « La carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT atteint l’équilibre parfait pour le jeu en 1440p. Pour la plupart des joueurs utilisant la même carte graphique depuis 3 ou 4 ans, elle représente la mise à niveau parfaite pour offrir des graphismes incroyables, sans la moindre concession, avec les réglages poussés au maximum, et ce en 1440p à très haut taux de rafraichissement ».

Ce GPU se connecte avec la technologie PCIe 4.0, et elle nécessitera deux connecteurs d’alimentation, un à 8 broches et un à 6 broches. Vous trouverez un seul port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 avec un support de la 4K à 120 fps et de la 8K à 60 fps, et plus encore. La AMD Radeon RX 6700 XT a une longueur de 267 mm et est une carte à 2 emplacements.

Nous avons une fréquence de base à 2 321 MHz, un boost jusqu’à 2 581 MHz, avec une fréquence de jeu jusqu’à 2 424 MHz. Elle offre 40 Ray Accelerators, un taux de remplissage de pixels max allant jusqu’à 165,2 GP/s, et un taux de remplissage de texture max allant jusqu’à 413 GT/s. Cette carte dispose de performances de calcul en demi-précision maximales de 26,43 TFLOPs, et de performances de calcul en simple précision de 13,21 TFLOPs.

La carte comporte 160 unités de texture, 2 560 processeurs de flux et 64 ROP.

Des performances en 1440p !

Ce GPU dispose de 96 Mo de Infinity Cache et d’une bande passante mémoire allant jusqu’à 384 Go/s avec sa mémoire GDDR6 de 12 Go (192 bits). La consommation typique de la carte (PC de bureau) est de 230 W, avec une recommandation minimale de 650 W pour le bloc d’alimentation. AMD suggère qu’elle fonctionnera avec 1440 p à des réglages maximums à 165 Hz ! Lors de l’événement, AMD a comparé la RX 6700 XT à des cartes un peu plus anciennes comme la NVIDIA RTX 2080 Super, ainsi que les nouvelles RTX 3060 Ti et RTX 3070. Dans les notes de performance affichées lors de l’événement, la RX 6700 XT s’est bien comportée face aux cartes de NVIDIA, les surclassant même pour plusieurs jeux à 1440 p.

La présentation de ce GPU a été faite par Scott Herkelman, vice-président et directeur général de la division graphique d’AMD. Il a présenté cette nouvelle partie de la famille de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000, avec l’architecture RDNA 2 d’AMD en son cœur. Ce nouveau GPU Radeon RX 6700 XT sera disponible à partir du 18 mars 2021 auprès d’AMD et de fabricants tiers. Il sera commercialisé au prix de 479 dollars américains. La société n’a pas encore indiqué le prix en euros. Plus de 40 fabricants de systèmes auront également le RX 6700 XT à l’intérieur de leurs systèmes.

Vous pouvez regarder la présentation de 20 minutes de la société, y compris une allusion à Resident Evil Village avec le ray tracing, dans la vidéo ci-dessous.