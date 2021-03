La Fitbit Charge 4 va doter d’une application dédiée aux données de SpO2

Le Fitbit Charge 4 était déjà capable de fournir des relevés d’oxygène de votre sang (SpO2), mais ceux-ci n’étaient disponibles que dans l’application mobile qui l’accompagnait. Mais grâce à une nouvelle mise à jour du micrologiciel publiée cette semaine, le tracker d’activité Charge 4 de Fitbit est désormais doté d’une application dédiée sur l’appareil à cet égard, fournissant ainsi aux utilisateurs des valeurs de SpO2 après leur réveil directement sur votre poignet, sans avoir à saisir votre smartphone et à ouvrir l’application Fitbit.

Nous savions que cette fonctionnalité était en préparation depuis la mi-février, lorsque la société a également annoncé qu’elle permettait aux propriétaires de Charge 4, Inspire 2 et Versa 3 de voir les tendances de la précédente semaine sur leur tableau de bord Fitbit Health Metrics.

La nouvelle version du microprogramme est la 1.100.34, et une fois installée, vous devriez pouvoir voir une tuile de SpO2 lorsque vous glissez l’horloge sur l’écran principal.

Fitbit confirme dans les notes de publication officielles de cette nouvelle mise à jour du micrologiciel que les relevés de saturation en oxygène du sang sont disponibles dans le cadre d’une application dédiée :

Votre appareil Fitbit peut désormais estimer la saturation en oxygène de votre sang (SpO2) pendant votre sommeil

Consultez la date d’activation de votre appareil, le jour où la garantie de votre appareil commence. La date d’activation est le jour où vous configurez votre appareil.

Cependant, ce qu’il faut savoir, c’est que le suivi de la SpO2 continue d’être disponible uniquement lorsque l’on porte le Fitbit Charge 4 pour dormir, les informations devant alors être affichées environ une heure après le réveil.

La SpO2 est également disponible sur d’autres appareils Fitbit

« Votre appareil Fitbit mesure vos niveaux de SpO2 pendant que vous dormez, grâce à des capteurs rouges et infrarouges situés à l’arrière de l’appareil. Ces capteurs diffusent une lumière rouge et infrarouge sur votre peau et vos vaisseaux sanguins, et utilisent la lumière réfléchie qui rebondit pour estimer la quantité d’oxygène dans votre sang. Notez que vous pouvez voir les capteurs rouges et infrarouges continuer à clignoter pendant environ 30 minutes après votre réveil », explique l’entreprise.

Il est important de noter que le Charge 4 ne peut pas se substituer à un avis médical, et les mesures de SpO2 nocturnes de l’appareil ne peuvent pas être utilisées pour diagnostiquer des maladies comme le coronavirus. Cependant, si votre niveau d’oxygène chute particulièrement bas pendant la nuit, cela pourrait être un bon point de départ pour une conversation avec votre médecin au cas où vous souffrirez d’apnée du sommeil (une condition qui vous fait arrêter de respirer brièvement pendant la nuit).

Les montres connectées de Fitbit, dont la Sense et la Versa 3, sont également équipées de capteurs de SpO2, et vous pouvez facilement collecter des données en installant simplement l’application dédiée à cet effet. Sur les modèles plus anciens, comme la Ionic, la Sense et la Versa, les données peuvent être collectées avec un cadran dédié.