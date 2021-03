WhatsApp travaille sur une fonctionnalité de photos éphémères pour iOS et Android

Après avoir reçu une tonne de critiques pour sa mise à jour controversée de la politique de confidentialité, WhatsApp vise maintenant à ajouter une nouvelle fonction de sécurité pour ses utilisateurs. Nous avons vu la société appartenant à Facebook introduire des messages éphémères avec une récente mise à jour. Et maintenant, WhatsApp cherche à ajouter la même fonctionnalité pour les photos très bientôt.

Selon un récent rapport de WABetaInfo, une fonction de photos éphémères est en cours d’élaboration dans WhatsApp. Vous pouvez voir cette fonctionnalité en action grâce aux captures d’écran jointes au tweet ci-dessous :

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

—WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021