La semaine prochaine, Microsoft supprimera Edge Legacy

Microsoft travaille sans relâche à l’amélioration du navigateur Edge basé sur Chromium non seulement sous Windows, mais aussi sous Linux et macOS. Mais en attendant, la société se prépare également à un grand changement concernant Windows 10.

La semaine prochaine, Microsoft mettra officiellement à la retraite l’ancienne version de Edge, car la société se prépare à se concentrer exclusivement sur son remplaçant basé sur le moteur Chromium à l’avenir.

Ainsi, le 9 mars, Microsoft Edge Legacy recevra sa dernière mise à jour de sécurité, avec le Patch Thuesday d’avril qui n’inclura que des améliorations pour le navigateur Chromium.

« Pour remplacer cette application hors support, nous annonçons que le nouveau Microsoft Edge sera disponible dans le cadre de la mise à jour de sécurité mensuelle cumulative de Windows 10 — autrement appelée mise à jour du mardi (ou “B”) — le 13 avril 2021 », a annoncé Microsoft.

« Lorsque vous appliquerez cette mise à jour à vos appareils, l’application de bureau Microsoft Edge Legacy, qui n’est plus prise en charge, sera supprimée et le nouveau Microsoft Edge sera installé. Le nouveau Microsoft Edge offre une sécurité intégrée et notre meilleure interopérabilité avec l’écosystème de sécurité de Microsoft, tout en étant plus sûr que Chrome pour les entreprises sous Windows 10“.

EdgeHTML continuera à être pris en charge

Le changement sera effectué automatiquement par Windows Update, donc théoriquement, lorsque vous installez les nouvelles mises à jour publiées par Microsoft, l’ancienne version du navigateur sera automatiquement supprimée.

En d’autres termes, si vous souhaitez utiliser Edge Legacy à partir d’avril, vous ne pourrez plus le faire. Microsoft explique que les appareils sur lesquels la version Chromium a déjà été installée ne recevront qu’une mise à jour pour supprimer l’ancienne application.

Cependant, EdgeHTML, le moteur qui était fourni avec Microsoft Edge Legacy, continuera d’être pris en charge à l’avenir, de sorte que les applications conçues pour l’ancien navigateur devraient théoriquement fonctionner même après cette date.