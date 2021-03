Microsoft Outlook regroupe les calendriers, les rappels et les listes dans une vue « Tableau »

Lors de sa conférence virtuelle Ignite 2021, Microsoft met à jour son populaire service de courrier électronique Outlook sur le Web avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous aider à mieux gérer votre calendrier et à prendre le contrôle de votre journée chargée.

La première fonctionnalité, connue sous le nom de « Tableau » dans Outlook, vous permettra d’afficher la grille de votre calendrier, parfois difficile à comprendre, que vous êtes habitué à utiliser. Pour les amateurs de la plateforme Trello, cette nouvelle vue « Tableau » de Outlook fonctionne un peu comme Trello, et permettra d’organiser des réunions en même temps que des tâches, des notes, des objectifs, des liens, des fichiers et bien plus encore.

Grâce à ce nouveau mode, les utilisateurs peuvent consulter leurs calendriers quotidien, hebdomadaire et mensuel dans une vue « Tableau » propre destinée à aider les utilisateurs à « organiser, gérer et suivre » leurs données, selon Microsoft. Elle vous permet de visualiser vos réunions et vos tâches de manière aérées pour vous permettre de mieux voir ce qui se trouve dans votre calendrier. Elle dispose également d’un outil visuel personnalisable pour organiser et gérer les calendriers, les fichiers, les rappels et les listes de tâches en un seul endroit.

Vous pouvez essayer la vue « Tableau » dans Outlook dès aujourd’hui en vous connectant à votre compte sur Outlook pour le Web, et en sélectionnant « Tableau » dans le menu déroulant des vues du calendrier. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez consulter les informations suivantes pour savoir comment l’activer.

« En moyenne, les gens utilisent 6 outils pour suivre toutes les choses qu’ils doivent faire », explique Gabriel Valdez, responsable marketing produit de l’équipe Outlook de Microsoft. « C’est beaucoup de changement de contexte, de va-et-vient, et peut-être même un double suivi. Cette nouvelle vue du calendrier est conçue pour aider les gens à ne plus avoir à passer d’un outil à l’autre et d’une application à l’autre pour gérer leur temps ».

Suggestions d’horaire

En plus de la vue « Tableau » de Outlook, Microsoft introduit également des suggestions d’horaires dans Outlook mobile. Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle et peut tirer parti de vos comptes Outlook liés au travail pour suggérer des données et des heures pour lesquelles les participants sont disponibles pour des réunions.

Microsoft a mentionné que les informations clés sur les heures de réunion sont autrement difficiles à voir sur un petit écran de smartphone, et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle. « Outlook mobile utilisera l’intelligence artificielle pour comprendre les engagements, les priorités et les préférences du propriétaire de la réunion, et pour suggérer des heures de réunion lorsque les participants sont libres, même si le propriétaire de la réunion ne l’est pas », a déclaré Microsoft.

D’autres nouveautés

Ce n’est que la première des nombreuses fonctionnalités que Microsoft prévoit pour Outlook. Les réactions par emojis aux e-mails, ainsi qu’un nouveau lanceur de barres latérales avec des liens vers les applications Microsoft 365, sont deux autres éléments qui seront bientôt intégrés à Outlook.

Il y a même une rumeur selon laquelle Microsoft pourrait travailler sur une nouvelle application « One Outlook » qui transformerait le client de messagerie du bureau en une application Web légèrement.