Le realme 8 Pro utilisera le capteur photo de 108 mégapixels de Samsung

Lors de son événement Realme Camera Innovation 2021, realme a présenté ses avancées dans le domaine de la caméra. realme a détaillé son capteur photo de 108 mégapixels et a révélé toutes les caractéristiques du realme 8 Pro, qui fait partie de la série realme 8.

La société a confirmé que le realme 8 Pro utilisera le capteur HM2 ISOCELL de 108 mégapixels de Samsung. Il a une résolution effective de 1 2000 x 9 000 pixels et une taille de capteur de 1/1,52 pouce. Le capteur de la caméra utilisera le regroupement de 9 petits pixels en 1 plus grand pour améliorer les performances de la caméra en cas de faible luminosité. La société a mentionné que la technologie ISOCELL Plus permet d’améliorer la sensibilité à la lumière jusqu’à 15 %. L’appareil dispose également d’un mode ISO intelligent pour de meilleurs résultats.

Selon realme, la technologie de zoom intégré au capteur du realme 8 Pro permettra aux utilisateurs de capturer des images plus nettes que le zoom optique d’un téléobjectif. Selon l’entreprise, cela est possible grâce à la taille plus petite du capteur de l’objectif de 12 mégapixels et à l’algorithme d’amélioration de la clarté de realme. Cette approche permet à l’appareil de capturer 8 images de 12 mégapixels d’affilée.

Adopting the latest generation Samsung 108MP sensor HM2, the #realme8Pro will feature 12,000 × 9000 pixels and a large sensor size of 1/1.52″. #realmeCameraInnovationEvent pic.twitter.com/5S9SrClqPy —Madhav108MP (@MadhavSheth1) March 2, 2021

Pour aider les utilisateurs à capturer de belles nuits étoilées, realme propose un mode étoilé capable de prendre des vidéos en temps réel. La sortie vidéo dans ce mode est de 30 images par seconde. Selon realme, il est possible de capturer des vidéos de nuit étoilée d’une durée maximale de 240 minutes. Grâce à cette fonctionnalité, le realme 8 Pro sera le premier smartphone au monde à être doté d’un mode de prise de vue en rafale d’étoiles. Il faut 480 secondes pour prendre 30 images et générer une vidéo d’une seconde, ce qui est beaucoup.

Introducing the 2nd generation Starry Mode on the #realme8Pro. It features an exclusive starry time-lapse video algorithm that spends 4 mins to take 15 photos & combines it into one starry photo or a 30fps time-lapse video.#realmeCameraInnovationEventhttps://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/Ccvv8H4IX8 — realme (@realmemobiles) March 2, 2021

La dernière mise à jour du mode étoilé utilise également le ISP de la puce pour éclaircir les étoiles, ce qui, selon realme, permettra un traitement plus rapide.

Un mode photo tilt-shift

Le realme 8 Pro sera également doté d’un mode de photographie tilt-shift qui vous permettra de prendre des photos et des vidéos en mode « tilt-shift », plus communément appelé « effet maquette ». Vous pouvez également personnaliser la forme, l’angle et l’effet bokeh pour qu’ils s’adaptent au mieux aux conditions de prise de vue.

La société a également présenté un exemple de prise de vue utilisant ce mode, que vous pouvez voir ci-dessous :

Explore different angles, shapes, positions and sizes of Bokeh effect with the Tilt-shift Photography mode of the #realme8Pro. Watch the #realmeCameraInnovationEvent here: https://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/B325aoaOgp — realme (@realmemobiles) March 2, 2021

Enfin, realme a également teasé de nouveaux filtres en mode « Portrait ». Les filtres en question comprennent un mode « néon », « bokeh dynamique » et « couleur AI ». Ces trois filtres arrivent dans la gamme realme 8.

Give a new look to your Portrait shots with these new filters of the #realme8Pro:

👉Neon Portrait

👉Dynamic Bokeh Portrait

👉AI Color Portrait Watch the #realmeCameraInnovationEvent here: https://t.co/MhgaMiPIWJ pic.twitter.com/mHlNZZ0Yen — realme (@realmemobiles) March 2, 2021

Voici ce que realme a annoncé lors de son événement sur l’innovation en matière de caméras. Bien que la société n’ait pas révélé la date exacte de lancement de la série realme 8, nous attendons une annonce de l’événement dans les prochains jours.