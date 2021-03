Microsoft Teams va se doter de nouveaux modes de présentation, dont un mode « JT »

Microsoft tient sa conférence Ignite (virtuelle) cette semaine, la conférence annuelle de Microsoft axée sur les technologies de l’information. Étant donné son orientation, il n’est pas surprenant que Teams occupe le devant de la scène dans les annonces de cette année. Après tout, Teams est désormais au cœur de la suite de productivité de Microsoft. Les annonces d’aujourd’hui couvrent toute la gamme, des nouvelles fonctionnalités de réunion au matériel des salles de conférence.

Microsoft Teams essaie de rendre les appels vidéo un peu moins ennuyeux pendant la période de pandémie et le télétravail imposé avec de nouveaux modes de présentation. Ceux-ci vous permettent de personnaliser votre apparence lorsque vous apparaissez dans Teams. Trois nouveaux modes seront bientôt disponibles, dont une option « Rapporteur » qui vous permet de placer le contenu au-dessus de votre épaule comme une aide visuelle, un peu comme un présentateur d’un JT télévisé.

Le mode « Se démarquer » vous permet de flotter au-dessus du contenu comme une silhouette sur un jeu de diapositives. Et la troisième option, « Côte à côte », affiche le flux de votre webcam à côté du contenu que vous présentez. Le mode « Se démarquer » sera disponible ce mois-ci, et les modes « Rapporteur » et « Côte à côte » seront bientôt disponibles.

Ces trois modes font partie d’une initiative plus vaste de Microsoft visant à répondre aux commentaires sur la façon de rendre les réunions plus intéressantes pour le télétravail.

Ces nouveaux modes tirent parti de la technologie que Microsoft utilise dans son mode « Ensemble » pour supprimer tout l’arrière-plan derrière vous sur une webcam. Le mode « Ensemble » a été l’un des premiers grands changements apportés à Teams et conçus pour les réunions pendant cette période de pandémie, en plaçant les participants aux réunions côte à côte dans un environnement virtuel.

D’autres nouveautés

En plus des nouveaux modes de présentation, Microsoft lance aujourd’hui PowerPoint Live dans les Teams. Il est conçu pour faciliter la présentation de diapositives PowerPoint, tant pour le présentateur que pour les participants à la réunion. Les présentateurs pourront désormais voir les notes, les diapositives et le chat de la réunion dans une seule vue, et les participants pourront naviguer dans les diapositives eux-mêmes. C’est très pratique si vous avez manqué une diapositive particulière et que vous voulez revenir en arrière.

C’est un énorme progrès en matière d’accessibilité pour les personnes souffrant de troubles de l’apprentissage qui veulent lire et apprendre à leur propre rythme.