Microsoft annonce des écrans de PC conçus pour Teams, ainsi que des enceintes intelligentes

Maintenant que les salles de réunion sont partout dans le monde, il est important que les gens soient entendus et vus clairement. C’est pourquoi Microsoft a créé une nouvelle galerie de vues dans les réunions Teams, qui permet de voir le contenu des réunions, que la salle soit équipée d’un ou de deux écrans. Et maintenant, il y a un nouveau matériel certifié avec l’audio et la vidéo optimisée pour les réunions et appels dans Teams.

Microsoft fait évoluer rapidement l’écosystème Microsoft Teams, et la société a réussi à transformer ce service de productivité en une plateforme complète, de plus en plus de partenaires ayant remarqué le potentiel qu’il présente et ayant donc décidé d’y investir. Parmi eux, on retrouve plusieurs fabricants de matériel, comme Microsoft l’a annoncé lors de son événement Ignite 2021 cette semaine. En effet, on va retrouver du matériel qui a été spécifiquement construit avec Microsoft Teams à l’esprit.

Les deux premiers sont deux moniteurs qui regroupent des composants permettant de communiquer facilement avec Microsoft Teams, notamment un microphone, un haut-parleur et une caméra.

Bien sûr, ce n’est pas beaucoup et ce n’est en aucun cas une première dans l’industrie, mais ce qui est plus spécial à propos de ces moniteurs, c’est que Microsoft elle-même les a certifiés pour Teams. « Aujourd’hui, nous annonçons les premiers moniteurs certifiés pour les Microsoft Teams, le nouveau Dell Video conferencing monitor et le Poly 21. Ces nouveaux moniteurs intègrent le matériel de conférence essentiel comme un microphone, un haut-parleur, une caméra et une lumière directement dans le moniteur, de sorte que les employés peuvent simplement brancher leur PC via USB pour commencer à collaborer et à maximiser la productivité », a déclaré la société.

En outre, Microsoft introduira également des enceintes connectées plus tard en 2021. Ces dernières utilisent une reconnaissance vocale avancée et peuvent identifier les personnes qui parlent dans une salle de réunion Teams. Les enceintes comprennent un microphone à 7 rangées qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les voix de 10 personnes maximum dans les réunions. Leur nom et leur profil seront appliqués à la transcription de la réunion en direct. Pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs peuvent activer ou désactiver l’attribution des voix pendant la réunion, selon le communiqué de presse.

Des millions d’utilisateurs

En outre, le géant du logiciel a également annoncé une barre vidéo, ainsi qu’une nouvelle caméra dotée de lumières intégrées pour garantir une qualité vidéo optimale lors des réunions avec Teams.

« La nouvelle barre vidéo P15 de Poly est un périphérique facile à monter qui transforme un moniteur existant en un terminal Teams de haute qualité. Enfin, la nouvelle Cam 130 d’Aver intègre également des lumières, ce qui permet aux utilisateurs de se présenter sous leur meilleur jour lors des réunions vidéo », explique-t-elle.

L’adoption de Teams de Microsoft a connu une montée en flèche pendant la pandémie pour des raisons évidentes, Microsoft ayant révélé fin 2020 que son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens atteignait 115 millions. Ces chiffres devraient encore augmenter, surtout après tous ces investissements dans la plateforme.