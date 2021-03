Vous pourrez bientôt redimensionner les onglets verticaux dans Microsoft Edge

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft Edge doit tout faire pour augmenter sa base d’utilisateurs. Après qu’Internet Explorer ait été pendant des années la cible de presque toutes les blagues concernant les navigateurs Web, Microsoft a décidé de repartir de zéro. Microsoft Edge est un navigateur en constante évolution, et l’une des plus grandes nouveautés de l’application est la prise en charge des onglets verticaux.

Si vous n’avez pas encore utilisé Vivaldi, vous devriez vraiment le faire, car c’est l’une des rares applications à proposer des onglets verticaux et cela devrait vous aider à comprendre pourquoi cette fonctionnalité est si intéressante pour tout le monde.

Microsoft sait également que les onglets verticaux peuvent rendre la navigation beaucoup plus pratique, en particulier sur les grands écrans larges, et c’est pourquoi la société propose actuellement cette fonctionnalité dans les versions preview de Edge, dans le but de l’introduire dans le canal stable à un moment donné.

Mais en attendant, Microsoft s’efforce de l’affiner, de sorte que la version Canary a récemment été mise à jour avec une fonctionnalité qui aurait dû être présente dès le début : la prise en charge du redimensionnement de la barre d’onglets, ce qui est parfaitement logique étant donné que l’interface utilisateur s’adapterait désormais beaucoup plus facilement aux besoins de chaque utilisateur. Mais comme l’a noté GHacks, la fonction n’en est qu’à ses débuts pour le moment, il sera donc intéressant de voir si elle lance avec des onglets verticaux lorsque la version stable de Edge l’aura.

En effet, si les onglets verticaux de Microsoft Edge sont un moyen pratique de mieux voir vos onglets ouverts, à ce jour vous n’avez aucun contrôle manuel sur l’espace que prennent ces onglets verticaux. Microsoft a donc l’intention de remédier à ce problème. Cela signifie que vous pouvez l’écraser sur le côté si elle vous gêne, puis l’étirer à nouveau lorsque vous avez besoin de voir les noms des onglets.

Pas encore de date de sortie

Microsoft a annoncé les onglets verticaux en mars 2020, mais la société n’a jamais fourni de date de sortie quant à la date à laquelle cette fonctionnalité pourrait être mise en œuvre dans les versions finales du navigateur.

« Si vous êtes comme moi lorsque vous faites des recherches en ligne, vous vous retrouvez avec des dizaines d’onglets ouverts à tout moment. Quand cela arrive, il y a moins de place pour moi pour voir quel onglet est quel onglet. Je me retrouve à perdre le fil ou je ferme accidentellement un onglet à cause de cela. C’est très frustrant, car c’est généralement la page dont j’avais besoin », a déclaré Liat Ben-Zur, vice-présidente de la société, il y a presque un an.

Avez-vous adopté les onglets verticaux ?