Microsoft permet de convertir des documents Word en présentations PowerPoint

Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet essentiellement de transformer un document Word en une présentation PowerPoint en quelques clics seulement. Si la perspective d’automatiser le laborieux processus de construction des présentations est séduisante, la fonctionnalité est actuellement limitée à plusieurs égards.

La nouvelle fonctionnalité est disponible dans Word pour le Web, Microsoft expliquant que seuls les utilisateurs utilisant la preview peuvent l’essayer dès maintenant, tous les internautes devant l’obtenir prochainement.

Pour l’instant, la fonctionnalité est disponible en anglais uniquement et ne prend pas en charge les navigateurs Internet Explorer et Safari. En outre, seul le texte peut être converti, car les autres contenus multimédias ne sont pas pris en charge pour l’instant et Microsoft recommande aux utilisateurs d’ajouter leurs propres médias lorsque le fichier de présentation sera prêt.

« Avez-vous déjà souhaité pouvoir transformer facilement un document Word existant en une superbe présentation PowerPoint ? Si oui, l’attente est terminée ! Lorsque vous utilisez la commande Transformer, elle crée une présentation basée sur toutes les sections résumées du document. Elle permet également d’ajouter des images, des icônes, des vidéos, des thèmes et des polices en utilisant l’IA », explique Mohit Anand, directeur de programme au sein de l’équipe PowerPoint.

Bien que la fonction « Transform » soit encore en cours de test, Microsoft s’attend à ce qu’elle soit déployée à tous les utilisateurs dans un proche avenir.

Les premiers testeurs l’obtiennent en ce moment même

Comme d’habitude, Microsoft affirme qu’elle utilise un déploiement progressif pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu, et la société ne garantit pas que la version de masse sera poussée à tous les utilisateurs, surtout si un bug majeur est découvert.

« Les fonctionnalités sont diffusées sur un temps échelonné pour s’assurer que tout fonctionne bien. C’est pourquoi nous mettons en évidence les fonctionnalités que vous n’avez peut-être pas parce qu’elles sont lentement diffusées à un grand nombre d’Insiders. En outre, nous supprimons parfois des éléments pour les améliorer davantage en fonction de vos commentaires. Bien que cela soit rare, nous nous réservons également la possibilité de retirer une fonctionnalité du produit, même si vous, en tant que Insiders, avez eu l’occasion de les essayer », explique l’entreprise.

La conversion d’un document Word en une présentation PowerPoint est possible en ouvrant un document dans Word pour le Web et en allant ensuite dans Fichier > Transformer > Transformer en présentation PowerPoint.