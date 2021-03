Chrome pourrait se doter d’une éventuelle fonctionnalité inspirée de Google Reader

Chrome est sans aucun doute l’un des navigateurs les plus utilisés sur les smartphones pour effectuer leurs recherches ou pour se tenir au courant des dernières tendances et informations. C’est pourquoi Google apporte de temps en temps des modifications à Chrome afin que l’espace soit plus facile à utiliser pour les utilisateurs et devienne un espace sûr pour la communauté.

Aujourd’hui, Google ajoute un bouton « Suivre » à Chrome, qui vous permettra de suivre les mises à jour du site en un coup d’œil. Cela fait presque 8 ans que Google a abandonné son lecteur RSS, Google Reader, et bien que quelque 500 000 utilisateurs soient passés à Feedly, il existe peu de solutions de remplacement équivalentes.

Mais tout cela est peut-être sur le point de changer. Le nouveau bouton « Suivre » dans la dernière version Canary de Chrome pour Android montre que Google a peut-être écouté, ce qui a contrarié les anciens utilisateurs de Reader et pourrait apporter certaines de ses fonctionnalités directement dans Chrome.

Google Reader est très apprécié de tous ceux qui aiment être informés dès qu’un site Web ou un blog ajoute du nouveau contenu, et permet d’enregistrer facilement des articles pour les lire plus tard. Google expérimente actuellement une fonction « Lire plus tard » dans Chrome pour faciliter l’enregistrement d’articles à consulter, et la fonction « Suivre » semble vous tenir au courant.

En effet, dans la dernière version de Chrome pour Android, une icône « Suivre » apparaît sur les sites qui prennent en charge cette fonction, et elle est également accessible depuis le menu « Paramètres » de l’application. À ce stade, on ne sait pas exactement comment la fonctionnalité sera mise en œuvre, mais il semble que Google va vous donner la possibilité de vous abonner à des sites et d’être informé des mises à jour des pages.

Encore en version Canary

Malheureusement, pour l’instant le bouton « Suivre » n’est pas fonctionnel, il est donc impossible de deviner comment il fonctionnera précisément, mais il est raisonnable de penser que cette fonctionnalité vous permettra de vous tenir informé des dernières mises à jour des sites grâce à la nouvelle superposition, afin que vous soyez sûr de ne manquer aucun nouveau contenu.

Comme il s’agit d’une fonctionnalité non annoncée, il est difficile de dire exactement quand — ou même si — elle sera lancée, mais la version Canary de Chrome est le meilleur moyen d’utiliser le bouton « Suivre ». Vous pouvez télécharger cette version sur le Google Play Store, et l’application s’installera dans le navigateur que vous utilisez habituellement, même s’il s’agit de la version standard de Chrome.

Il est formidable de voir les géants technologiques toujours prendre en compte les suggestions de leurs utilisateurs et travailler à faire de leur application un espace sûr et convivial en apportant des changements et en introduisant de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois.